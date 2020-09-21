Konya'da işlenen cinayet 8 sene sonra İzmir'de çözüldü

Konya Akşehir'de oturan 8. sınıf öğrencisi Hatice Çiftçi'den 21 Aralık 2012'de kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

En son tek başına mobese kayıtlarında görülen Hatice'nin, 4 gün sonra kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki meyve bahçesinde cesedi bulundu.

600 kişinin kan örneği alındı

Cinayetin aydınlanması için Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri küçük kızın tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle karşılaştırmak amacıyla DNA testi için ailesi dahil yaklaşık 600 kişiden kan örneği alıp ifadelerine başvurdu. Ancak DNA testlerinden bir sonuca ulaşılamadı.

Doku örnekleri uyuşunca yakalandı

İzmir'de cumartesi günü bir olaya karışınca gözaltına alınan Veli K.'dan alınan örnekler, 8 yıl önce öldürülen Hatice'nin tırnaklarından ve boğulduğu ipten alınan doku örnekleriyle uyuştu.

Ekipler soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Veli K. yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece Hatice'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi