Konya’da filyasyon ekibine saldırı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir binada filyasyon çalışması yapmak isteyen 3 sağlık çalışanı dün saat 22.30 sıralarında M.Ö.K. isimli bir apartman görevlisinin saldırısına uğradı.
Saldırıya uğrayan bir sağlık çalışanı başından yaralanırken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö.K., kamu görevlisini yaralama ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuya ilişkin Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: