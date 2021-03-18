Konya'da esnaf protestosu: AKP kongrelerine tepki gösterip, masaları yaktılar

Konya'da bir grup esnaf dükkanlarını açamadıkları, zordurumda oldukları için sandalye ve masa yakarak durumu protesto etti. Esnaflar pandemi kurallarının hiçe sayıldığı AKP kongrelerine de tepki göstererek belediye başkanının sorunları dinlemek ve çözüm bulmak için kendilerinin yanına gelmesini istedi. Polis esnaflara müdahale etti.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı listede kırmızı işaretli olduğundan lokanta ve restoranların açılmasına izin verilmiyor.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak şu notu düştü:

“Memleketin dört bir yanında esnafın acı haykırışları yükseliyor. Konya Mevlana Meydanı'nda toplanan lokanta esnafı masa sandalye yaktı. Esnaf soruyor: AK Parti Kongreleri lebaleb doluyken, virüs sadece esnafa mı var?”