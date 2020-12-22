Konya'da bir kadın eşi tarafından çocuklarının önünde bıçaklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 01.00 sıralarında, İhsaniye Mahallesi'nde Oktay Y. ve eşi Nazlı Y., 4 çocuklarıyla birlikte araçla eve gittikleri sırada tartışmaya başladı.
DHA'nın haberine göre, aracı durduran Oktay Y., çocuklarının gözü önünde eşi Nazlı Y.'yi bıçakladı.
Oktay Y. kaçmaya çalışırken devriye görevindeki bekçiler tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Oktay Y.'yi gözaltına aldı.
Nazlı Y., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nazlı Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.