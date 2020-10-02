Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.03'te gerçekleşen depremin derinliği 6,97 kilometre olarak ölçüldü.