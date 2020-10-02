Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Konya'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.03'te gerçekleşen depremin derinliği 6,97 kilometre olarak ölçüldü.