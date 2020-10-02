İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 08.03'te gerçekleşen depremin derinliği 6,97 kilometre olarak ölçüldü.
Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Konya'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 08.03'te gerçekleşen depremin derinliği 6,97 kilometre olarak ölçüldü.