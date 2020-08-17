Konut satışında aylık bazda tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu. Yaklaşık 230 bin adetlik satışla rekor kıran konut sektöründe satışların yarısından fazlası ipotekli olarak gerçekleştirildi. Temmuz ayı boyunca düşük seyreden konut kredisi faizlerinin etkisiyle ipotekli satış adedi 130 bin 721 oldu. Yapılan satışların 98 bin adedi ikinci el olurken 68 bin adedi ise sıfır dairelerden oluştu.

TÜİK verilerine göre, konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 26 bin 885 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve yüzde 6,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 74 konut ile Şırnak oldu.