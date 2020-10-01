Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5,75 zam geldi

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 5,75 zam geldi. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.

Bu kararla birlikte bir kilovatsaat elektrik (tüm vergi, pay ve fonlar dahil) konutlarda 71,02 kuruştan 75,10 kuruşa, sanayide 70,97 kuruştan 75,06 kuruşa ve ticarethanelerde 94,44 kuruştan 99,87 kuruşa çıktı.

Elektrikte ticarethanelerden alınan TRT payı 1,08 kuruştan 1,16 kuruşa, konutlarda 0,72 kuruştan 0,78 kuruşa çıktı. Sanayiden, TRT payı alınmıyor.

Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi de arttı. Buna göre EÜAŞ'ın, "toptan elektrik satış fiyatı" (kilovatsaat başına) 13,20 kuruştan 15,48 kuruşa yükseldi.