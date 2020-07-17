Konut fiyatlarında yüzde 23'lük artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6.4 oranında artarak 135.7 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.1 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 10.6 oranında artış göstermiştir. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 3.8, 7.0 ve 7.1 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 16.9, 24.0 ve 24.8 oranlarında artış göstermiştir. "