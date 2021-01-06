Konu SMA olunca hatırlıyor: Sağlık Bakanı Koca 'küresel şirketlere' çattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan paranın SMA hastası çocuklar için kullanılması kampanyasıyla ülke gündeminde ağırlık kazanan "SMA tedavisinde kullanılan ilacın ödeme kapsamına alınması" talebine dair yeni bir açıklama yaptı.

Daha önce kampanyayı "kirli" diye niteleyen Koca bu kez yaptığı açıklamada "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur" dedi.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir" diye yazdı.

SMA tedavisi Bakanın "konu mali değil" derken kastettiği maliyetse doğru. İlaç tekeli Novartis'in açıkça fahiş fiyatlarla satışa çıkardığı ilaçla karşılaştırıldığında şu anda SMA hastalarının kullandığı ilaçların da çoğu zaten astronomik maliyetlere sahip. Öte yandan ailelerin devletin maliyetini üstlenmesini talep ettikleri ilacın bazı hasta gruplarında diğerlerinden daha yararlı olabileceğini gösterir veriler mevcut ama ilacın etkili olabileceği vakalarda zaman kaybetmeden uygulanması gerekiyor.

Novartis kirli bir ilaç tekeli, peki Biogen?

İlaç tekellerinin Türkiye'de ruhsat alımı öncesinde yaptıkları "lobi faaliyetleri" sır değil. Zira bahse konu gen terapisinin patentini elinde bulunduran ve milyonlarca dolarlık akıl almaz bir fiyatla sunan Novartis'in de Türkiye'deki "pazara" girebilmek için bastırdığı biliniyor. Türkiye'de SMA hastalarına SGK kapsamında verilen ilaç ise yine bir ABD'li ilaç tekeli olan Biogen tarafından pazarlanıyor. Novartis'in ilacının geçen yıl FDA onayı almasının ardından iki şirket arasındaki rekabetin kızıştığı biliniyor.

Ailelerse Novartis'e bağlı AveXis'in patentini elinde bulundurduğu ve bir dozunu milyonlarca dolara sunduğu ilacın belirli yaşa kadar SMA hastası bebekler için ömür boyu solunum cihazına bağlılığı azaltması açısından umut verici olduğunu ve zamanlarının azaldığını belirterek ilaca ulaşabilmek için kampanyalar düzenliyor.

Novartis'in ilacının Türkiye'de geri ödeme kapsamına alınması için yürüttüğü lobicilik bilinse de SMA hastası çocukların ailelerinden gelen tepkiyi "küresel şirketlerin kirli oyunu" argümanıyla karşılamaya çalışan Koca'nın samimiyeti sorgulanıyor.

Sağlıkta dönüşüm küresel şirketleri iyice güçlendirdi

Zira Türkiye'nin 1990'ların sonundan itibaren imzalayıp derhal yürürlüğe soktuğu ilaçta patent anlaşmaları ve AKP döneminde uygulamaya geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla SGK ilaç fabrikalarının kapatılması Türkiye'nin ilaçta küresel şirketlere tamamen bağımlı hale gelmesine yol açtı. "Yerli" ilaç sanayisinin AKP döneminde küresel şirketlerle yaptıkları anlaşmalarla bu alandan çıktıkları da bilinen bir gerçek.

Öte yandan AKP'nin emperyalistlerle "pazarlık"ta sıkıştığı her konuda "küresel tekeller" argümanına sarılması ise gerçekte bu tekellerin bir ürünü olduğunu ve 18 yıldır onların aracısı olarak imza attığı özelleştirmeler ve ülke kaynaklarının yağmalanmasını bir kez daha hatırlatmayı gerekli kılıyor.