Kongre baskınında yer almıştı, yüksek yargıcın oğlu çıktı

ABD’de polisin kongre baskını sırasında elinde polis kalkanıyla görüntülenen ve hakkında arama kararı çıkarılan Aaron Mostofsky'ın Brooklyn Yüksek Mahkemesi yargıcının oğlu olduğu belirlendi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kongre Binası’nı basan Trump destekçilerinin fotoğraflarını yayınlayan Washington Polisi, başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu kişilerin her yerde arandığını duyurdu. Onlardan biri olan Mostofsky ise evinin önünde görüldü.

Mostofsky’ın, Brooklyn Yüksek Mahkemesi yargıcı Shlomo Mostofsky’ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Olay günü Kongre Binası'nda bir kamereya konuşan Mostofsky, Brooklyn'den geldiğini söylemiş ve "Aldatıldık. Trump için 75 milyon kişinin oy verdiğini sanmıyorum, 85 milyon kişi oy verdi" demişti.