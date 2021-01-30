'Kongre Baskını' gözaltıları sürüyor: Pelosi'yi vurmakla tehdit eden kadın gözaltına alındı

6 Ocak günü ABD Kongre Binası Baskını'na karışan bir kadın, Cumartesi günü Demokrat Partili Meclis Başkanı Nancy Pelosi hakkında tehdit içeren bir video yayınladıktan sonra federal savcılar tarafından hakkında soruşturma açıldı.

Dawn Bancroft, Diana Santos-Smith ile birlikte Kongre arazisine girmek, ummuma kapalı bir alanda olmak ve ummuma kapalı bir binada düzensiz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle suçlandı.

Müfettişler, Bancroft tarafından çekildiğini söyledikleri bir "selfie" videosununa işaret ederek, sanığın bu videoda "Kongre Binası'na girdik ... İçeri girdik, üzerimize düşeni yaptık" ve "Nancy'yi lanet olası beyninden vurması için arıyorduk ama bulamadık" ifadeleri kullandığını belirtti.

Dawn Bancroft'la beraber bulunan Santos-Smith'se herhangi bir odaya veya ofise girmediklerini ve sadece Kongre binasında bir dakikadan az bir süre kaldıklarını iddia etti.

Kongre baskınına karışan bir dizi Trump destekçisi tutuklandı ve hükümet mallarının çalınmasına yardım ve yataklık da dahil olmak üzere çeşitli suçlarla karşı karşıyalar.

'400 kişi tespit edildi'

Harrisburg'dan yirmi iki yaşındaki Riley June Williams, Pelosi'nin dizüstü bilgisayarını çalmasıyla övündükten sonra girdiği hapisten geçen hafta çıktı. Williams elektronik kelepçeyle salıverildi. Pelosi'nin kayıp dizüstü bilgisayarıysa henüz bulunamadı.

Arizona, Glendale'den "QAnon Şamanı" Jake Angeli (gerçek adı Jacob Anthony Chansley) da şiddet kullanarak Kongre'ye giriş ve düzensiz davranışla suçlandı.

ABD'nin DC Başsavcısı Michael Sherwin, bu haftanın başlarında, polisin 27 Ocak itibariyle Kongre Binası ihlali ile bağlantılı olarak 400 şüpheliyi tespit ettiğini ve 135 kişiyi tutukladığını söyledi.