Kongo'da BM konvoyuna saldırı: İtalya Büyükelçisi öldü

Kongo'da BM konvoyuna yapılan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenler arasında İtalya Büyükelçisi de bulunuyor.

Haber Merkezi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. 

Saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, ölenler arasında İtalya'nın Kongo Büyükelçisi'nin de bulunduğunu açıkladı.