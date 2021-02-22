Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi.
İtalya Dışişleri Bakanlığı, ölenler arasında İtalya'nın Kongo Büyükelçisi'nin de bulunduğunu açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kongo'da BM konvoyuna saldırı: İtalya Büyükelçisi öldü
Kongo'da BM konvoyuna yapılan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenler arasında İtalya Büyükelçisi de bulunuyor.
Haber Merkezi
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi.
İtalya Dışişleri Bakanlığı, ölenler arasında İtalya'nın Kongo Büyükelçisi'nin de bulunduğunu açıkladı.