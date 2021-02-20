Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 31 kişi vebadan öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki hıyarcıklı veba salgını üç ay içerisinde en az 520 kişiye bulaştı. Vebanın yerel ölçekte görüldüğü Ituri Eyaletinin Sağlık Bakanı Patrick Karamura yaptığı son açıklamada "31'den fazlası ölümle sonuçlanan 520'den fazla vakamız var" dedi.

Hıyarcıklı veba salgını üç ay önce Kuzeydoğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde patlak vermişti.

Vakaların beşi pnömonik veba ve ikisi septisemik veba şeklinde seyrediyor, kalan tüm hastalardaysa hıyarcıklı (bubonik) veba tespit edildi.

Ecohealth Alliance adlı New York merkezli bir STK'da epidemiyolog olan Anne Laudisoit AFP'ye verdiği demeçte, vakaların 15 Kasım ile 13 Aralık arasında Ituri’nin Aru Bölgesi'ndeki Biringi'de ortaya çıktığını söyledi. Hastaların ortalama yaşı 13. Vakaların yaş aralığı üç ay ile 73 yaş arasında değişiyor.

Araştırmacılardan oluşan bir ekiple bölgede bulunan Laudisoit, son salgının erken bir belirtileri arasında farelerin toplu ölümü olduğunu söyledi.

14. yüzyılın ortalarında Kara Ölüm'e yol açan bubonik veba bugün antibiyotiklerle tedavi edilebilen bir hastalık. Hastalık Yersinia pestis adlı bir bakteriden kaynaklanıyor.

Kongo Demokrtik Cumhuriyeti'nin doğusunda da epizodik Ebola salgınlarıyla mücadele aynı zamanda devam ediyor. Kongo, 7 Şubat'ta hastalığın yeniden ortaya çıktıını ilan ettiğinden beri şu anda altı doğrulanmış Ebola vakası ve iki ölüm kaydedildi.

Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu veba, ilk olarak 1926'da ortaya çıktığı eyalette endemik.

Hıyarcıklı veba, basil kanda dolaştıktan ve en yakın lenf düğümüne saldırdıktan sonra ortaya çıkan hastalığın en yaygın şekli. Hastalık sonucu ortaya çıkan açılabilen şişmiş ve ağrılı lenf düğümleri "kabarcıklar" olarak bilinir. Hastalığın diğer semptomları arasında ateş, baş ağrısı ve kusma bulunuyor.

Bununla birlikte, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ülkede yayılan sıtma, kolera, HIV ve diğer hastalıklarla da mücadele etmek zorunda.