Komutandan AKP'ye 'tebrik' ziyareti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı, AKP İlçe Başkanına "tebrik" ziyaretinde bulundu.

Malkara İlçe Jandarma Komutanı İsmail Erdoğan, AKP Malkara İlçe Kongresi'nde İlçe Başkanı olarak göreve getirilen Gökhan Şentürk'ü ziyaret etti.

AKP tarafından ziyarete ilişkin, "Malkara İlçe Jandarma Komutanı İsmail Erdoğan, kongremizde güven tazeleyerek tekrar göreve seçilen ilçe başkanımız Gökhan ŞENTÜRK ve yönetim kurulu üyelerimize hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz" paylaşımında bulunuldu.