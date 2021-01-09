Kömür ocağında göçük

Şırnak'ta kömür ocağında göçük meydana geldi, 1 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor.

Haber Merkezi

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı. 

Göçük altında kalan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor. 

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