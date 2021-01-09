Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Göçük altında kalan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kömür ocağında göçük
Şırnak'ta kömür ocağında göçük meydana geldi, 1 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor.
Haber Merkezi
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Göçük altında kalan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.