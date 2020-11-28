Komünist ve işçi partilerinden Filistin’le dayanışma için telekonferans

Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Basra Körfezi’nden komünist ve işçi partileri, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde bir telekonferans ile buluştu. Toplantıya Türkiye adına katılan TKP, AKP’nin bölgedeki Yeni Osmanlıcı politikalarını teşhir ederek Filistin halkıyla dayanışmanın altını çizdi ve direnişin sınıfsal ve seküler çizgide güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Toplantıda yapılan konuşmalarda ABD başkanlık seçiminin bölgedeki olası etkileri, Türkiye’nin de dahil olduğu bölgesel rekabet ve ittifaklar, İran’a dönük son provokasyonlar, Arap Baharı’nın bıraktığı izler değinilen başlıklar arasındaydı. Toplantıya Bahreyn’den İlerici Tribün, Filistin Halk Partisi ve Filistin Komünist Partisi, İran’dan Tudeh, İsrail Komünist Partisi, Kıbrıs’tan Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Ürdün Komünist Partisi, Sudan Komünist Partisi, Suriye Birleşik Komünist Partisi ile Suriye Komünist Partisi katkıda bulundular.

Partiler verdikleri mesajlarda, BM’nin 1978 yılında Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak kabul ettiği günü, Filistin direnişinin tarihsel mücadelesinin altını çizmek, Filistin davasını sindirmeye ve sulandırmaya dönük girişimleri teşhir etmek için bir vesile olarak değerlendirdiler. Filistin’in kendi kaderini belirlemesi, İsrail’in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, tüm siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrıları yinelendi. BM kararlarına göre 4 Haziran 1967 sınırlarına dayalı ve başkenti Doğu Kudüs olmak üzere bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve mültecilerin topraklarına geri dönmeleri savunuldu.

Yapılan konuşmalarda ABD'nin başkanı değişse de bölge politikasının özünün değişmeyeceği, İsrail’le normalleşmeye giren Arap ülkelerinin ve Katar-Türkiye ittifakının kendi tekellerinin çıkarlarını gözettiği, Libya’da ve Doğu Akdeniz’de şiddetlenen paylaşım mücadelesinde emperyalizm içi rekabetin etkisi olduğu vurgulandı. Toplantıya katılan tüm partiler, Filistin halkıyla tereddütsüz dayanışmalarını paylaştı.

Filistin halkı pandemiyi de daha ağır yaşıyor

TKP Uluslararası İlişkiler Bürosu adına E. Sönmez ve A. Somel'in söz aldığı toplantıda, Covid-19 pandemisinin tüm kapitalist ülkelerde egemen sınıfın kârı için halkın yaşam hakkının yok sayıldığını gösterdiği hatırlatıldı; fakat özellikle de Gazze’de salgının çok daha ağır yaşandığı belirtildi. Ablukanın yarattığı işsizlik ve yoksulluğa sağlık malzemelerini tedarik sorunlarının eklendiği, temel insan haklarının ihlal edildiği vurgulandı. En başta bu gerekçelerle, Filistin’le dayanışmanın bugünlerde özel olarak önem taşıdığı mesajı paylaşıldı.

Konuşmada ayrıca AKP hükümetinin Yeni Osmanlıcı politikası ve Sünni İslamcı söylemiyle bölgede Türkiye sermayesi için yayılmacılık peşinde olduğuna dikkat çekildi. Başlangıçta Büyük Ortadoğu Projesi’nin stratejik ortağı olarak kendisini ilan eden, ardından savaşlarla parçalanan Suriye, Irak ve Libya’da pay kapma arayışına giren AKP’nin İsrail’le ve Batı emperyalizmiyle yakın ekonomik ve siyasi ilişkileri olduğu halde büyük bir ikiyüzlülükle Filistin davasını bölge politikalarını meşrulaştırmak için kullanmaya çalıştığı anlatıldı.

Konuşmanın devamında Türkiye’de halkın Filistin’e dönük güçlü bir sempati taşıdığını hatırlatılarak Filistin direnişinin Yeni Osmanlıcı politikaların dümen suyuna girmemesi gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu. AKP’nin Filistin Yönetimi ve Hamas liderleriyle kurduğu ilişkilere dayalı hamiliğinin veya herhangi bir garantör dış gücün Filistin’in kurtuluş davasına gölge düşürmemesi gerektiği söylendi.

Halkın iradesi olmadan barış olmaz

Trump’ın ABD seçimlerini kaybetmesine de değinilen konuşmada, Biden’ın kazanmasıyla sahte umutlara kapılmamak gerektiği ifade edildi. Yüzyılın Anlaşması Trump tarafından tasarlanmış olsa da Biden’ın bu planı geri çevireceği yönünde herhangi bir işaret olmadığına dikkat çekildi. Normalleşme adı altında İsrail’in ihtiraslarına boyun eğilmesi tehlikesinden söz edilirken, Filistin halkının iradesinin bulunmadığı bir barışın imkansız olduğunun altı çizildi. Filistin Yönetimi ile işgalci İsrail hükümeti arasında son zamanlarda yeniden diyalog tesis etme girişimlerinin emekçilerin değil ulusun bir bölümünün çıkarlarını temsil ettiği, bunun ülkeyi İsrail’in insafına bırakma riski taşıdığı değinilen noktalar arasındaydı.

Sınıf temelli direniş günlendirilmeli

Konuşmanın sonunda, emperyalizme, Siyonizme ve kapitalizme karşı verilecek mücadelede iki eksenin hayati rol oynadığı, bunların sınıf perspektifi ve sekülerlik olduğu hatırlatıldı. Emperyalizmin aynı sınıftan olan insanları bölmek için köktendinciliği kullandığı ve işçi sınıfının buna prim vermemesi gerektiği söylenirken, sömürüye, baskıya ve ırkçılığa karşı sınıf temelli direnişin güçlendirilmesi gerektiğine parmak basıldı. Türkiye’de emekçilerin Filistin halkının bağımsızlık ve egemenlik hakkına, eşit, adil, onurlu bir yaşam mücadelesine sahip çıktığı vurgulandı.