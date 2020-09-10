Komünist şair Nâzım'dan partisine: Yoldaşlar yeni yeni yıllara!

KIRKINCI YILIMIZ

Hepimiz kırk yıl önce doğduk,

kırk yıl önce sabahleyin

kırk yıl önce gün ışırken Bedreddin'in İznik Gölü'nde

çamlı bellerinden birinde Köroğlu'nun

ve Sibirya'dan, esirlikten dönen Bolşevik Osman

pusuya düşürürken Urfa yolunda seher vakti Fıransızı.

Hepimiz kırk yaşındayız

yirmisine basanımız da

altmışını geçenimiz de

atılıp ölenimiz de İstanbul'da Müdüriyet penceresinden.

Bu kırkıncı yılımızda

ne bir ormanız

ne şose boyunda tek tük kavak ağacı

bir tarlayız tohumu saçılmış.

Hepimiz kırkına bastık bu sabah

hapiste yatanımız,

işyerindekilerimiz, muhacirimiz.

Hepimiz kırkına bastık bu sabah.

Yoldaşlar yeni yeni yıllara!



Eylül 1960