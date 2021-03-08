Komünist Kadınlar'dan dört kentte 8 Mart eylemleri

Komünist Kadınlar, Kadın Dayanışma Komiteleri ve Türkiye Komünist Gençliği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlamak için Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'da bir araya geldi.

İstanbul'da 5 noktada basın açıklaması

Komünist Kadınlar İstanbul’da 5 yerde basın açıklaması yaparak 8 Mart’ı kutladı.

Üsküdar

Üsküdar sahilde yapılan eylemde emekçi kadınlar adına yapılan konuşmada kadına yönelik sömürü ve şiddete karşı mücadele ve dayanışma çağrısı yapıldı. Daha sonra Komünist Kadınlar adına Fulya Girginer basın açıklaması yaptı. Ardından sahne alan Yapıcılar grubu şarkılarıyla 8 Mart’ı kutladı.

Şişli Cevahir önünde yapılan eylemde TKP Merkez Komitesi üyesi Senem Doruk bir konuşma yaptı. Ardından söz alan bir AVM emekçisi, pandemi döneminde AVM’lerde yaşanan sömürüden ve işsiz kalan AVM emekçilerinin sorunlarından bahsederek, mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

Şişli Cevahir önü...

Sarıgazi Demokrasi Meydanı’nda yapılan coşkulu eylemde Komünist Kadınlar adına Filiz Emir söz aldı. Konuşmasında kadın emeğinin sömürüsü ve örgütlülüğün önemine vurgu yaptı. Daha sonra yürüyüş yapılarak Sarıgazi Semt Evi’ne gidildi ve burada açılan karma serginin açılışı yapıldı. Burada da bir sergi açılış konuşması yapıldı ve semt evinin etkinliklerinden bahsedildi.

Sarıgazi

Kartal Bankalar Caddesi’nde yapılan basın açıklamasında Komünist Kadınlar adına Banu Yıldırım basın açıklaması yaptı. Ardından söz alan bir kadın emekçi de, iş yerlerinde kadın emekçilerin yaşadığı sorunlardan ve kadınların yaşadığı işsizlik tehdidinden bahsetti. Kadınların dayanışmasının önemini vurguladı.

Kartal

Bağcılar İşçi Evi önünde yapılan eylemde de emekçi kadınlar adına yapılan konuşmada emekçi kadınların 8 Mart’ı kutlanırken, kadınların ancak sosyalist bir düzende geçim sıkıntısı olmadan, şiddet ve taciz olmadan, gelecek kaygısı olmadan yaşayabilecekleri vurgulandı. Komünist Kadınlar adına Özge Demir basın açıklaması yaptı.

Bağcılar

Ankara’da Komünist Kadınlar’dan 8 Mart eylemi: Daha azına razı olmayacağız!

8 Mart buluşmalarının ilk adresi Ankara'da Kuğulu Park oldu.Komünist Kadınlar, Kadın Dayanışma Komiteleri ve Türkiye Komünist Gençliği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlamak için Kuğulu Park’ta bir araya geldi.

Komünist Kadınlar’ın “Daha azına, kötünün iyisine razı değiliz! Sosyalist bir ülke kadınların ellerinde yükselecek!” sloganı ile çağrısını yaptığı 8 Mart kutlaması Ankara Kuğulu Park’ta gerçekleşti.

Komünist Kadınlar adına yapılan konuşmada bu düzenin emekçi kadınlar için bir kurtuluş vaat edemeyeceği belirtilirken, kadınların bu sömürü ve karanlığa teslim olmayacağı vurgulandı.

Komünist Kadınlar adına konuşan Yelin Karaca, “Bu yüzden, başka bir düzen için mücadele ediyoruz. Bu düzende hiçbir zaman eşit, özgür ve mutlu olamayacağız, biliyoruz” derken, “Sosyalist kadınların bize miras bıraktığı 8 Mart’larda, sosyalizm mücadelesini daha da ileri taşımak için güçleniyoruz… Bu topraklarda verilen mücadeleler, kazanılan haklar gericiliğe teslim edilmeyecek. Kuracağımız ülkede mücadelemiz nasıl da direndiler diye değil, boyun eğmediler ve kazandılar diye anlatılacak. Bundan daha azına, kötünün iyisine razı olmuyoruz” ifadesini kullandı.

Kadın Dayanışma Komiteleri'nde örgütlenme çağrısı

Kadın Dayanışma Komiteleri adına yapılan konuşmalarda ise kadınlar, düzenin yalnızlaştırma siyasetine karşı nasıl bir araya gelip örgütlendiklerinden söz etti; gericiliğe, emek sömürüsüne karşı dayanışmayı, birlikte mücadeleyi bırakmayacaklarını vurguladı.

Kadın Dayanışma Komiteleri’nde örgütlenme çağrısı ile devam eden konuşmada şu ifadeler yer aldı:

“Eğer çevrenizde henüz bir kadın dayanışma komitesi kurulmamış ise toplayın konu komşuyu siz kurun. O zaman ülkenin her yerindeki binlerce kadının, bizlerin yanınızda olduğumuzu göreceksiniz. Çocuklarımız için, gençliğimizin geleceği için bu adımı bizler atmak zorundayız. Bir dakika bile tereddüt etmeden gelin, güvenerek gelin, koşarak gelin, acelemiz var.”

Genç kadınlar patron sömürüsüne ve şiddetine boyun eğmeyecek

Son olarak Türkiye Komünist Gençliği adına yapılan konuşmada genç kadınların patron sömürüsüne ve şiddetine boyun eğmeyeceği; bu düzenin karanlığı ile hep birlikte mücadele edileceği vurgusu yapıldı.

Eğitim sisteminin şirketleştirilmesi ve gericileştirilmesinden işsizlik, şiddet ve ayrımcılığa kadar tüm sorunlarla tek tek değil hep birlikte mücadele etme çağrısı yapan Türkiye Komünist Gençliği’nden Tuğça Çaputcu, “Sokaklarında, kampüslerinde korkmadan yürüdüğümüz, bilimsel bir eğitim alabildiğimiz, okurken çalışmak zorunda kalmadığımız bir gelecek istiyoruz. Laik, eşit, özgür bir ülkeyi, sosyalist Türkiye’yi kurana kadar mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

İzmir'de Karşıyaka'da buluştular

İzmir'de de Komünist Kadınlar'ın çağrısıyla 8 Mart buluşması Karşıyaka Çarşı girişinde başladı. Komünist Kadınlar "Kadınlar boyun eğmeyecek" yazılı pankart açtı. Eylemde "Gericiler kaybedecek, direnen kadınlar kazanacak" sloganı atıldı.

'8 Mart örgütlülüğümüzü yükseltmenin günüdür'

TKP İzmir İl Başkanı Gizem Batı Ayaz yaptığı konuşmada "8 Mart mücadelenin, dayanışmanın günüdür, örgütlülüğümüzü yükseltmemenin günüdür. 8 Mart emekçi kadınlar günümüz kutlu olsun!" dedi.

"Bu ikiyüzlü, gerici, insanın değil paranın hüküm sürdüğü patron düzeninde her türlü baskı ve şiddetin tam ortasında kadınlar duruyor" diyen Ayaz "Bu düzeni değiştirmek için bir araya geliyor, mücadele ediyor, umudu yükseltiyoruz çünkü bu düzeni yıkabilecek güce sahip olduğumuzu biliyoruz. Bizler, çiçekler, karanfiller değiliz, bizler boyun eğmeyen emekçi kadınlarız" diye konuştu.

Ayaz şunları söyledi:

"İzmirli komünistleri, yurtseverleri, emekçi kadınları biliyoruz, nerden mi biliyoruz? Pandeminin başında maske bulunamazken bir araya gelip maske diken ve ücretsiz dağıtan Çiğli, Evka-2 Semt Evi’nden biliyoruz. Pandemi döneminde ev işleri, çocuk bakımı ve eğitimi tamamen kadınların üzerine kaldı. Onları, kadın dayanışma komiteleri ile bir araya gelip mahallelerinde kreş açılması için dilekçe veren Bayraklı Semt Evi’nden biliyoruz.

İzmir’imiz durmak bilmeyen yağmaya, sömürüye ve ranta açılmış durumda ve ciddi bir tehdit altında. AVM’lerle gökdelenlerle, imara açılan yeşil alanlarıyla yaşam alanlarımız boğuluyor, elimizden alınıyor, afet kader denilerek üzeri örtülen plansız kentleşmenin sonuçlarını depremlerle, sellerle yaşıyoruz. Komünistleri, İzmir’de yakın zaman önce yaşanan deprem ve sel sonrası dayanışmayı örgütlemelerinden biliyoruz.

Emekçiler için bu düzende azıcık nefes almak mümkün değil. Gelecek sömürünün olmadığı, eşitlikçi özgürlükçü bilim ve aydınlanmadan yana bir düzende yani Sosyalizm’de!"

Türkiye Komünist Partisi'nin bu düzenden kurtulmak, yaşanılası bir ülkeyi birlikte kurmak için omuz vermeye, TKP gönüllüsü olmaya çağırdığını vurgulayan Ayaz "Bizler, kadın dayanışma komiteleriyle mahallelerimizde, iş yerimizde bir araya geliyoruz, bizler gençliği silmeye çalışan, onları geleceksizliğe, umutsuzluğa mahkûm bırakan düzene karşı üniversitelerde bir araya geliyoruz, bizler gericiliğe karşı aydınlanma mücadelesini yükseltmek, sermayenin üniversitelerdeki talanına karşı bir arada durmak için tüm üniversite bileşenleri olarak bir araya geliyoruz" dedi. Mücadeleyi büyüteceklerini dile getiren Ayaz sözlerini "Çünkü bu ülkenin çocuklarına, gençlerine, yaşlılarına ve doğmamış yarınlarına sözümüz var, mutlaka Sosyalizmi, Sosyalist Cumhuriyeti kuracağız!" diyerek noktaladı.

'Gericilik varsa kadınlar yok'

Komünist Kadınlar adına konuşan Serap Emir ise "AKP ile geçen 18 yılda çok iyi öğrendiğimiz bir şey var: Gericilik varsa kadınlar yok!" dedii.

Emir "Bu düzenin ellerindeki kiri, ne sandıktan çıkacak süprizler ne de yargı reformları temizleyebilir. Bizler AKP’lerden AKP beğenmek istemiyoruz, gericiliklerden gericilik seçmeye mecbur değiliz. Daha azına, kötünün iyisine mahkum değiliz. Bizler şiddetin ve sömürünün olmadığı, kamusal hizmetleri devletin üstlendiği, eşitlik ve aydınlanmanın hakim olduğu bir düzen kuracağız. Ve kadınlar bu düzenin en ön saflarında yer alacaklar. 8 Mart’ı Sosyalist Cumhuriyetimizin geniş meydanlarında, yüzbinlerce kişi bir bayram çoşkusuyla kutlayacağız! O gün gelene kadar da asla mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın 8 Mart!" diye konuştu.

Kadın Dayanışma Komiteleri'nden Duygu Benzer de pandemi döneminde kadınların omuzlarındaki yükün onlarca kat arttığını dile getirerek "Devletin açmadığı kreşler yüzünden çocuk bakımı üstümüze kaldı. Devletin açmadığı bakımevleri yüzünden yaşlı bakımı yine bizim üstümüze kaldı. Patronların cebinden para çıkmasın diye işyerlerinde alınmayan önlemler yüzünden ailemizden bir çok kişi salgına yakalandı, test yapılıp eve yollanan hastalara eşimize, çocuğumuza, kardeşimize aylar boyunca yine biz baktık. Yetmedi bu süreçte yoksulluk arttıkça, hayat pahalılığı yükseldikçe evdekilerin karnını doyurmak da devlete değil yine bize kaldı. Marketlerde ve mutfaklarda iki kat zaman geçirir olduk. Eve gelen icra kağıdıyla, el yakan doğalgaz faturasıyla ilk biz yüzleştik" diye konuştu.

Bu süreçte gericilik ve kadın düşmanlığının da arttığını belirten Benzer "Biz artık bu düzenden bize fayda gelmeyeceğini biliyoruz. Bizi eşitsizliğe, şiddete, katmerli sömürüye mahkum eden, ayrımcılığa mahkum eden bu düzene karşı Kadın Dayanışma Komiteleri’nde yan yana geliyoruz" dedi.

Antalya'da 8 Mart'ta bir araya geldiler

Türkiye Komünist Partisi üye ve gönüllüleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Antalya’da da bir araya gelerek kadın emeğinin sömürülmesini ve haklarının yok sayılmasını protesto etti.

Antalya

Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Türkan Saylan meydanında buluşan çok sayıda partili ve parti gönüllüsü, taşıdıkları döviz ve pankartlarla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladılar. Eylemde “Kadınlar boyun eğmeyecek”, “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Yaşasın sosyalizm, yaşasın 8 Mart” sloganları atıldı.

Komünist Kadınlar adına söz alan Nazlı Ece Demirbağ, 8 Mart’ın; emeğinden başka geçinecek şeyi olmayan, hem okuyup hem çalışmak zorunda kalan, devlet hiçbir şey yapmazken işinden ayrılıp çocuğuna, hastalarına, yaşlılarına bakmak zorunda kalan, her krizde ilk gözden çıkarılan kadınların günü olduğunu söyledi.

Demirbağ şöyle konuştu: "Pandemi döneminde omuzlarımızdaki yük arttı. Kreşler ve bakımevlerinin kapanması nedeniyle çocuklarımızın ve yaşlılarımız bakımı bize kaldı. İşyerlerinde hastalığa yakalanan hastalarımıza biz baktık. El yakan faturalarla biz yüzleştik. Bu süreçte artan yalnız kredi kartı borçları ve yoksulluğumuz olmadı, aynı zamanda gericilik ve kadın düşmanlığı da tavan yaptı. Tedbirler, sözleşmeler, adalet, kadınları koruyamadı. Biz artık bu düzenden fayda gelmeyeceğini biliyoruz. Bizi eşitsizliğe, şiddete, sömürüye maruz bırakan bu düzene karşı Kadın Dayanışma Komiteleri’nde yan yana geliyoruz. Semt Evlerimizde çocuklarımız için atölyeler düzenliyoruz. Kadınların eşit yaşayacağı, kadına şiddetin unutulacağı, sokaklarda özgürce dolaşabileceğimiz sosyalist cumhuriyeti kurana dek daha yapacak çok işimiz var. Kadınlar boyun eğmeyecek. Eşit ve aydınlık bir ülke kadınların ellerinde yükselecek.”

Daha sonra TKG’li Kadınlar adına konuşan Sevim Aydın, “Bizler okumak için çalışmak zorunda olan veya çalışmak zorunda olduğu için okuyamayan genç kadınlarız. Bütün bunlar zor değilmiş gibi bir de iş yerlerinde, okullarda, evlerde, sokaklarda; sömürünün, eşitsizliğin, şiddetin ve tacizin gericiliğin en kirli yüzüyle karşı karşıya bırakılıyoruz. Şiddete, sömürüye, patron düzenine "bu böyle gitmez" diyebilen bir irade gösteriyoruz. Bu iradeyi dayanışma ve örgütlenmeyle okullarımızda ve iş yerlerimizde büyütüyoruz. TKG'li Kadınlar olarak söylüyoruz; öyle bir ülke kuracağız ki bir daha hiçbir kadın katledilmeyecek!” dedi.

Ardından söz alan Bahçelievler Kadın Dayanışma Komitesi üyesi Hatice Kral Gürkan ise şunları söyledi: "Mahallemizdeki kadınlarla semt evimizde bir araya gelerek Bahçelievler Kadın Dayanışma Komitesi'ni kurduk. Özellikle pandemi döneminde kadınların üzerinde artan çocuk bakımı sorumluluğuna karşı dayanışmak için hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik atölyeler başlattık. Yetişkinler için felsefe ve resim, çocuklar için ise yine resim ve satranç atölyelerimiz devam etmekte. Aynı zamanda aydınlanma seminerlerimizde, kadınların sorunlarına dair söyleşilerimizde bir araya geliyoruz. Hak gaspları, kadına yönelik şiddet ve kadınların ihtiyaçları üzerine dayanışmayı büyütmek için çalışmalar yapmaktayız. Destek ve dayanışma için tüm kadınları Bahçelievler Semt Evi’ne ve Kadın Dayanışma Komitemize bekliyoruz. Yaşasın 8 Mart, yaşasın dayanışma."