Komünist Kadınlar'dan 8 Mart çağrısı: Öyle bir ülke kuracağız ki...

Komünist Kadınlar, 8 Mart için "Daha azına, kötünün iyisine razı değiliz!" başlıklı bir çağrı yayımladı.

"Sosyalist bir ülke kadınların ellerinde yükselecek!" diyen Komünist Kadınlar'ın çağrısı şöyle:

"Öyle bir ülke kuracağız ki açlık, yoksulluk yasaklanacak. Kimse kimseyi hor görmeyecek, kimse kimsenin emeğini değersizleştiremeyecek.

Öyle bir ülke kuracağız ki bir daha hiçbir kadın katledilemeyecek, patronu tarafından sömürülemeyecek, giyimi kuşamı nedeniyle baskıya maruz kalmayacak.

Öyle bir ülke kuracağız ki kadınlara yönelik herhangi bir ayrımcılık olmayacak, kadınların her hakkı güvence altına alınacak. Çocuklarımızın neşeli cıvıltıları başka ülkelerden duyulacak.

Bu topraklarda verilen mücadeleler, kazanılan haklar gericiliğe teslim edilmeyecek. Kuracağımız ülkede mücadelemiz nasıl da direndiler diye değil, boyun eğmediler ve kazandılar diye anlatılacak.

Öyle bir ülke kuracağız ki; "Başka türlüsü olmazmış, ne güzel oldu, sosyalizm Türkiye'ye çok yakıştı" diyecekler.

Yaşasın 8 Mart! Yaşasın dayanışma!

Komünist Kadınlar"

8 Mart için Komünist Kadınlar'ın çağrı yaptığı toplanma alanları şöyle: