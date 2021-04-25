Komünist Kadınlar: Bakan suç işledi, istifa etmelidir!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 23 Nisan programı sırasında devlet koruması altında olan bir çocuğun bilgilerini ifşa etmesinin ardından büyük tepki toplamıştı. Bakanlık bugün söz konusu durumu savunarak "Devlet koruması ve bakımı altında olmak, bu çocuklarımız için utanmaları, gizlemeleri ya da kendilerini toplumdan soyutlamaları gereken bir durum değildir" şeklinde eleştirilerle ilgisiz bir açıklamaya imza attı.

'Bakan çocuk haklarını bilmiyor, bakanlık okuduğunu anlamıyor'

Olaya tepki gösteren Komünist Kadınlar Derya Yanık'a istifa çağrısında bulundu. Komünist Kadınlar sosyal medya üzerinden şu mesajı paylaştı:

"Bakan çocuk haklarını bilmiyor, Bakanlık okuduğunu anlamıyor. Kimse devlet koruması altında olmak utanılacak bir şey demedi. Bu bilgiyi kameralar karşısında ifşa edersiniz çocuğa zarar verirsiniz, haklarını ihlal edersiniz, suç işlersiniz dedik. Derya Yanık suç işledi istifa etsin."