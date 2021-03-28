Komünist Kadınlar Adana'da haykırdı: Kadınlar bu düzeni başınıza yıkacak!

AKP hükümetinin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesi Adana'da Komünist Kadınlar'ın çağrısını yaptığı bir eylemle protesto edildi.

Abidin Dino Parkı'nda yapılan protesto eyleminde Komünist Kadınlar adına Didem Doğan tarafından bir basın açıklaması metni okundu. Okunan metinde şunlar dile getirildi:

"Bugün burada kadın düşmanı AKP iktidarının son icraatına meydan okumak için toplandık. Yıllarca ilk imzacısı olmakla övündükleri İstanbul Sözleşmesi’nden bir oldu bittiyle çekildiler. Üstelik ülkemizde her gün kadınlar öldürülmeye, şiddet görmeye devam ederken yaptılar bunu. Çünkü kadına düşmanılar, çünkü gericiler, çünkü bu ülkede kadınların yaşamasına bile tahammülleri yok.

Haftalardır Erdoğan’ın dilinin altında gevelediği bakla, ortaya çıktı böylece. 'Aileyi güçlendireceğiz' diye diye, bir oldu bittiyle kadınların şiddetle mücadelesinde önemli bir kazanım olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiler. Çünkü gericiler ve yobazlar için, kadının yaşam hakkı 'kutsal aile'den sonra gelir. İçinde şiddet varmış, istismar varmış, kadınlar her gün can korkusuyla yaşıyormuş, umurlarında değil! İsterse kadınlar ölsün, ama yeter ki aile kurumu zarar görmesin! Çünkü onlar için kadın demek, sadece 'anne' demek! Bekarken babasının, evliyken kocasının sözünden çıkmayan kız çocuğu ve eş demek! Şiddet dolu aileniz de, adaletsiz hukukunuz da kadınları oy potansiyeli olarak gören zihniyetiniz de yerin dibine batsın!

İstanbul Sözleşmesi her ne kadar doğar doğmaz gericilik tarafından boğulmuş olsa da kadınların önemli bir yasal kazanımıdır ve bundan geri düşmeye hiç niyetimiz yok.

İktidarını kaçamak kararlarla, hilelerle, oyunlarla biraz daha uzatabileceğini sanan AKP, tüm bunlar olurken biz kadınların öylece seyredeceğimizi sanıyorsa çok yanılıyor. Kadınlar tüm oyunlarınızı bozacak! Bu saldırıyı durduracak!

TKP Kadın Dayanışma Komiteleri Türkiye'nin her yerinde, kadına yönelik şiddetin ve sömürünün kökünü kazımak için, bu eşitsiz ve adaletsiz düzeni değiştirmek için kadınları kendi kararlarını vermeye çağırıyor!

Kadınların karşı karşıya kaldıkları her soruna birlikte çözüm üreteceğiz. Emeğimizi sömürenlere karşı birlikte ses çıkaracağız, kreş hakkımızın, ücretsiz sağlık ve eğitim hakkımızın peşine düşeceğiz. Dinci gericiliğin yarattığı baskılara birlikte göğüs gereceğiz. Taciz, istismar ve şiddete karşı omuz omuza mücadele edeceğiz. Bugünü daha yaşanır hale getirirken, geleceği de kuracağız! Kadınlar bu düzeni başınıza yıkacak! Sosyalist bir ülke biz kadınların ellerinde yükselecek!

Hep söylediğimiz bir gerçek var, bir kez daha ilan ediyoruz: Kadınlar AKP Türkiyesine sığmaz! Gece yarısı çıkarılan kararnamelerle neyi kimden kaçırdığınızı düşünüyorsunuz!

Emeğini değersizleştirdiğiniz, yaşamını savunamadığınız, her fırsatta aşağıladığınız kadınlar dün olduğu gibi bugün de susmayacak ve bu düzeni başınıza yıkacak!

Düzeniniz batacak, kadınlar yaşayacak!

Eşit ve özgür bir ülke kadınların ellerinde yükselecek!"

Eylem atılan sloganlar ve Kadın Dayanışma Komiteleri'nde örgütlenme çağrısıyla sona erdi.