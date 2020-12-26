Komünist istihbaratçı 98 yaşında yaşamını yitirdi

Eski İngiliz casusu ve Sovyetler Birliği ajanı George Blake 98 yaşında yaşamını yitirdi.

RIA haber ajansı, ülkenin SVR dış istihbarat teşkilatına atıfta bulunarak Blake'in Rusya'da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Blake, 1950'lerde Doğu Avrupa'daki yüzlerce batılı ajanın kimliklerini açığa çıkaran Sovyetler Birliği için gizlice faaliyet gösteren efsanevi İngiliz casusuydu. Komünist casusun faaliyetleri İngiliz istihbarat kurumunu aşağılayan casuslar akımının sonuncusuydu.

Blake, Cambridge Beşlisi olarak bilinen kahraman ajan grubunun yanı sıra, dönemin en büyük şöhretli "çifte" ajanlarından biriydi.

Blake 1961'de Polonyalı bir kaçak tarafından ihbar edildi ve bir İngiliz mahkemesi tarafından 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 1966'da Londra'daki Wormwood Scrubs Hapishanesinden diğer mahkumların ve iki aktivistin yardımıyla kaçmayı başardı ve Fransa üzerinden Berlin'e ulaştı. Berlin'de, bir arabanın alt takımına tutturulmuş ahşap bir kutu içinde Batı'dan Doğu'ya geçti.

Blake yaşamının kalanını Sovyetler Birliği ve daha sonra Rusya'da geçirdi.

'İnsanlığın tekrar komünizme yöneleceğine inanıyorum'

1991'de Moskova'da Reuters'a verdiği bir söyleşide Blake, komünizmin “başarılsaydı buna değecek bir ideal olduğunu" söylemiş, "Olabileceğini düşündüm ve böyle bir toplum inşa etmek için elimden geleni yaptım... Ama bunun asil bir fikir olduğunu düşünüyorum ve insanlığın tekrar ona yöneleceğine düşünüyorum" demişti.

Blake, 1922'de Hollanda'nın Rotterdam kentinde Hollandalı bir anne ve İngiliz vatandaşlığına geçmiş Mısırlı Yahudi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi, İkinci Dünya Savaşı'nda burada direnişe katıldı. Daha sonra 1943'ün Ocak ayında ailesiyle bir araya gelmek için İngiltere'ye ulaştı. Burada İngiliz donanmasına katıldıktan sonra, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi, MI6'de 1944 yılında çalışmaya başladı.

Savaştan sonra Blake, 1948'de Kore, Çin ve Sovyet uzak doğusu hakkında istihbarat toplamak üzere Seul'e gönderilmeden önce Cambridge Üniversitesi'nde Rusça okudu.

1950'de Kore savaşı başladıktan sonra Kore birlikleri Seul'ü geri aldığında yakalandı ve hapsedildi. Burada hapisteyken Marx ve Engels'in eserlerini okuduğunu belirten Blake burada kararlı bir komünist oldu.

Burada yaşadıklarına dair Blake şunları söylemişti:

"Karar vermemde en etkili olan şey Amerikan Uçan Kaleleri sürüleri tarafından küçük Kore köylerinin amansız bir şekilde bombalanmasıydı. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar... Çünkü gençler ordudaydı. Kendimiz de kurban olabilirdik. Savunmasız insanlara karşı savaşan teknik açıdan üstün, ezici güçlere ait olmaktan utanç duymamı sağladı. Yanlış tarafta olduğumu hissettim... Komünist sistemin üstün gelmesinin insanlık için daha iyi olacağını ve savaşa son verebileceğinı düşündüm"

Blake ve eşi, efsanevi komünist ajan Kim Philby ve eşiyle birlikte, 1975

1953'te serbest bırakıldıktan sonra İngiltere'ye döndü ve 1955'te MI6 tarafından Berlin'e gönderildi ve burada Sovyet casusları hakkında bilgi toplarken İngiliz ve ABD operasyonları hakkında sosyalist ülkelere sırlar verdi.

Blake geçmişinden pişmanlık duymadığını belirterek "Hayatıma dönüp baktığımda, her şey mantıklı ve doğal görünüyor" demişti.