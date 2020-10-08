Komünist gençlerin gözünden genç kadınlar

Tarihten bugüne toplumların, kitlelerin ve insanların taleplerini, ihtiyaçlarını dile getirme biçimleri farklılaşmıştır. Tarihsel seyir içerisinde oy hakkı mücadelesi ve oy vermenin tüm yurttaşlar için mümkün hale gelmesi ile oy vermek de ifade biçimleri içerisinde önemli bir yer kaplamıştır. Ancak zaman içinde oy vermek tek başına yeterli bir ifade biçimi olarak sunulmaya başlanmış ve kurulan seçim sandıkları da halkı giderek daha büyük bir alternatifsizliğe sürüklemiştir. Çünkü sandıkta sunulan alternatifler paranın gücü üzerinden belirlenmiş, kitleleri sandık üzerinden belirleyebilenler istisnai dönemler dışında ancak ve ancak büyük sermaye sahipleri olagelmiştir.

Bugünün Türkiye’sinde de siyaset alanına ilişkin en kuvvetli ve yaygın söylemler sandık aritmetiği üzerinden geliştirilmekte, tek tek insanların ufku bununla sınırlandırılmaya çalışılmaktadır. Ufku sandığa hapseden burjuva siyasi partiler kimlerin kimlere, hangi sebeplerle oy vereceğini devamlı konuşmakta, konuşturmaktadır. Söz dönüp dolaşıp, 7 milyon gencin ilk kez oy verecek olmasına geldiğinde de, yani bugünkü adıyla Z kuşağı olduğunda da ellerini ovuşturup, 7 milyon oy derdiyle hareket etmekteler. Siyaset arenası, seçim vaadinden öteye gidemeyen, gençliğin ortaklaştığı varsayılan yaşam tarzına ilişkin öne çıkan tüm kültürel nüveleri kendi oy hesapları üzerinden değerlendiren siyasi figürlerden geçilmiyor. Birisi çıkıyor yasaklanan Netflix dizileri üzerinden sözde protestosunu gerçekleştiriyor, kimisi her zamanki gerici zırvalarını rap şarkısı yaparak ifade etme yoluna gidiyor. Yani aslında gençlerin ve toplumun sorunlarının çözümüne dair hiçbir yeni şey söylemiyorlar. Maske değiştirmeye çalışmaktan öte, sözlerinin içeriğine ilişkin hiçbir sorgulama elbette söz konusu bile değil.

Koskoca bir nesli kalkıp bir yaş grubuna atfedilen davranış kalıplarına sığdırmaya çalışmak elbette sınıfsal ayrımları, cinsiyeti, gelir gruplarını, kültürel altyapıyı hiçe saymak, yani tasarlanmış, hayal ürünü bir genel tip üzerinden yapılan değerlendirmelere sıkışıp kalmaktan öteye geçemez. Örneğin, bugün gençlerin daha özgür ruhlu, kalıplara sığmayan, sorgulayan, yenilikçi olduklarını söyleyenler bu grup içinde üniversite giderlerini karşılamak için yok pahasına çalışan genç kadınların daha özgür olduklarını da söyleyebilirler mi? Bu kadar üniversite öğrencisi genç kadının öldürülme haberi nereden çıkıyor öyleyse? Ya da gençlerin daha hızlı yaşadığı söyleniyor ya, pamuk tarlasında daha hızlı çalıştığını mı söylemeye çalışıyorlar?

Demek ki kuşak diyip geçmemek, biraz eşelemek gerekiyor. Eşelerken genç kadınların cephesinden bakalım.

Bugün şiddet, baskı ve zorbalığa maruz kalmak, beden bütünlüğünün ihlal edilmesi tehlikesini sık sık hissetmek; genci, orta yaşlısı Türkiyeli kadınların tümünün ortak sorunudur. Hayatın her alanında dinselleşmenin etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği bir ülkede çürüme kaçınılmaz bir sondur. Toplumun gerici ideolojilerin etkisiyle çürütülüyor olmasının arkasında yatan neden ise egemenlerin ezilenler üzerinde kurdukları tahakküm ilişkisinin artmasını sağlamaktır. Emekçi sınıfların tümüne yönelen bu saldırılarda en büyük zararı kadınlar ve çocuklar görürken; zararın en büyüğünü sadece karı-koca arasında ya da flört şiddetinde aramak eksikli kalacaktır. Şiddet, baskı ve zorbalık aynı zamanda mağazada, tekstil atölyesinde, kafede/barda, yani işçi sınıfının bir parçası olarak kadınların çalışma hayatının içinde olduğu her yerde görünür haldedir. Bunlar üzerine düşünmek meselenin çözümünde daha büyük fayda sağlayacaktır.

Neden mi?

Hangi kafe/bar çalışanı kadın ek mesaiye kalıp otobüs seferleri bittiğinde eve gönül rahatlığıyla yürüyerek gidebilir? Bu toplumda kadınların kayda değer bir kısmının birileri tarafından himaye edilmeye ihtiyaç duyması absürt karşılanabilir mi? Kıskanılmanın da çoğu kadın için birisi tarafından önemsenme anlamı taşıması ve dolayısıyla izin verilmesi anlaşılmaz bir durum mudur? Bunlar bir gün gelip kadınları canlarından eden nedenlere dönüşse de…

Kadınların sorunları sıklıkla şiddet üzerinden gündeme geliyor. Şiddet karşısında en çok yükseltilen talepse İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması yönünde. Uygulanmasın diyebilmek mümkün değil ama İstanbul Sözleşmesi’nin de özüne bakıldığında, bir himaye sözleşmesi olduğunu görmek hiç de zor değil. Bu sözleşme eşitsizliği besleyen, ortaya çıkaran koşulları değil de doğurduğu sonuçları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Şiddet gösterenin cezalandırılması, kadın sığınma evlerinin açılması, kadın ve erkeklerin ücretlerinin eşit olması… Bunlar çözülmesi önemsiz hedefler mi? Değil tabii. Ama bu hedefler kadınları kapitalist barbarlığın yarattığı toplumda karşılaştıkları gaddarca muamelelerden koruma iddiasından öteye geçmemektedir ve kadınların korunmaya ihtiyaç duymayacağı bir düzenin çok gerisinde konumlanmıştır.

Sermaye düzeni, sömürenler ve sömürülenler olmak üzere toplumda tek bir büyük ayrım üzerinden sürmekteyken, egemen sınıflar her zaman için sınıfı bölen, parçalayan yoksullaşmayı ve eşitsizliği çok katmanlı hale getiren, yönetmeyi de sömürmeyi de kolaylaştıracak yeni kimlik ve farklılıklar yaratmak durumundadır. Kadınların meseleleri yalnızca çalışma hayatındaki ücretler, aile hayatı içinde gelişen çarpık ve eşitsiz ilişkiler, toplumsal hayata katılma noktasındaki kısıtların ötesinde, geri toplumsal ilişkilerin tümüyle tasfiyesi ve yeni bir toplumun inşasıyla çözülebilecek derinlikli meseleler olarak ele alınmalıdır.

Her kesim kendi içinde inceltilebilen özgün koşullara sahip olsa da, gerçek ayrım sömürü ilişkilerinde ve gerçek çözüm de sınıfın birlikte mücadelesindedir. Sömürü ilişkileri işçi sınıfı içinde her kuşağı ve cinsiyeti etkiliyor ve fakat genç kadınların bu düzeni yıkmak için herkesten fazla sebebi var.

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