Komşusunu öldüren öğretmen: Benimle sürekli uğraşıyordu, 'FETÖ'cüydü

Kayseri'de 10 Mart'ta Melikgazi ilçesinde yaşayan coğrafya öğretmeni Mustafa Dinçer, yıllardır husumetli olduğu komşusu Osman Dörttepe'ye ateş etti. 71 yaşındaki Dörttepe, başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Mustafa Dinçer ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Benimle sürekli uğraşıyordu, 'FETÖ'cüydü'

DHA'nın haberine göre, tutuklu sanık Dinçer'in, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile katılan 35 yaşındaki Dinçer, savunmasında "Osman Dörttepe'nin kafasına sıkmadım, ayağına ateş ettim; ama maalesef kurşun kafasına gelmiş. Bu basit komşu kavgası değildir. 'FETÖ' ile mücadele eden bir öğretmen olarak bana kurulan bir kumpastır. Osman Dörttepe, 'FETÖ'cü birisiydi ve benimle sürekli uğraşıyordu" dedi.

Dörttepe ailesi de sanığın savunmasına tepki gösterdi. Ailenin avukatı Salih Alat, "Osman Dörttepe dayım olur. 2015 yılından bu yana ülke genelinde yapılan 'FETÖ' soruşturmalarında Osman Dörttepe'ye ait tek bir soruşturma yoktur. 'FETÖ' iddiaları hakkında da ölen kişiye saygısızlıktan dolayı sanık hakkında yasal tüm haklarımız saklıdır" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.