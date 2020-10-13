Komşu işçi sınıfından madencilerle dayanışma açıklaması

Maden işçilerinin Soma ve Ermenek'ten Ankara'ya başlattıkları yürüyüş kararı, tüm engelleme çabalarına rağmen sürüyor. Yolda jandarma saldırısına da uğrayan işçilere komşu işçi sınıfından destek geldi.

Yunanistan'daki en büyük işçi örgütlerinden Tüm işçilerin Millitan Cephesi (PAME) yaptığı açıklamada maden işçilerine dönük saldırganlığı kınadı "Ankara yolculuğunuzda sizinle beraberiz ve yanınızdayız" mesajı iletti.

PAME'den yapılan açıklama şöyle:

"Dünya Sendikaları Federasyonu (DSF) üyesi PAME (Tüm işçilerin Millitan Cephesi), UYAR firması tarafından hakları gasp edilen ve yıllardır tazminatlarını almak için mücadele eden maden işçisiyle dayanışmasını ifade ediyor.

Daha birkaç yıl önce Soma'da 301 ve Ermenekte 18 madenci katledildi. Hakları patron tarafından gasp edilen ve maden ocaklarında ölümlerden kurtulan yüzlerce madenci, işçilerin tazminatını ödemeyen UYAR şirketi tarafından açlık ve sefaletle karşı karşıya bırakılıyor.

Türkiye'de DSF üyesi olan Bağımsız Maden İş Sendikası'nın girişimiyle işçiler tazminatlarını almak için 12 Ekim'de aileleriyle beraber Ankara'ya yürümek istedi. Ancak işçilerin önce eylemleri yasaklandı sonra Jandarma ve Polis saldırısına uğradılar.

PAME, Soma ve Ermenek madencilerinin haklı mücadelesiyle dayanışmasını ifade ediyor ve Türk hükümetinin işçilere uyguladığı şiddet ve baskıyı kınıyor.

Değerli işçi kardeşler uzun Ankara yolculuğunuzda sizinle beraberiz ve yanınızdayız!

Zafere kadar!"