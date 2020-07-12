Komşu Fırın ve Panista işçileri komite kurdu

Geçtiğimiz hafta Patronların Ensesindeyiz Ağı’na işten çıkarılma süreçlerini anlatan Doruk Unlu Mamulleri ve Panista çalışanları Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde buluştu. Çalışanlar bir arada mücadele edeceklerini, tüm çalışanlar haklarını alıncaya kadar da bu mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladılar.

Doruk Unlu Mamullerinde neler yaşandı ?

Komşu Fırın, yönetim kurulunda Hasip Gencer’in yer aldığı Doruk Holding’e bağlı bir firmaydı. 2006 yılında Komşu Fırın kuruldu ve Türkiye’de 75’ten fazla şubeye ve 1 milyondan fazla müşteriye ulaştılar. 2017-2018 yıllarında yaptıkları yatırımlardan sonra mali sıkıntıya girdiler ve çalışanlarını işten çıkardılar ve hiçbir haklarını ödemediler.

Doruk Unlu Mamulleri (Komşu Fırın) ve Kile Unlu Mamulleri (Panista) arasındaki bağ neydi?

Doruk Unlu Mamullerinden çıkarılan haklarını almak için dava açıp uğraşırken bir yandan da Komşu Fırın’ın içi boşaltılıp kaynaklar Kile Unlu Mamulleri’ne aktarıldı. Daha önceden Komşu Fırın olarak faaliyet gösteren şubelerin tabelası değiştirilip “Panista” ile devam ettiler. Kimi çalışanların maaşlarının yarısı Doruk Grubu’ndan, diğer yarısı ise Kile grubundan yatırıldı.

Özetle, biraz incelediğimizde Komşu Fırın olarak faaliyet gösteren grup şuanda Panista olarak devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni şubeler açacaklar, yeni fabrikalara yatırımlar yapacaklar. Fakat işten çıkarılan emekçilerin hakları hala ödenmiş değil.

Peki, Kile Grubu’na geçen çalışanlar neler yaşadı ve şuanda neler yaşıyor?

Kile grubuna bağlı Panista ’da çalışan ve işten çıkarılanlar da aynısı yaşıyor. İşten çıkarılanların haklarını ödemediler; maaşlar geriden ödeniyor. Yemek paraları ise iki aydır ödemiyorlar.

Komite kuruldu

Komşu Fırın ve Panista ’dan işten çıkarılan çalışanlar geçtiğimiz Pazar günü buluşup bu sorunları ve mücadeleyi büyüyen ölçekte tekrar değerlendirdiler. Birlikte mücadele etmeden haklarını alamayacaklarını ve patronların kendilerini bölme çabalarına izin vermeyeceklerini vurguladılar.

Mücadeleye katılanların sayısını artırma ve yayma kapsamında farklı şehir ve şubelerden yeni kişiler de katıldı. Önümüzdeki dönemi planlamak ve birlikte hak arama mücadelesini yükseltmek için içlerinden belirledikleri yol arkadaşlarından oluşan bir komite kurdular.

İşçiler haklarını alana kadar komite ile birlikte hareket edeceklerini belirttiler.

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