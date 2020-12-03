Komedyenler Fidan ve Tosun hakkında hapis istemi

İstanbul Kadıköy’deki ‘Tuz-Biber’ adlı stand-up gösterisinde "Alevilere hakaret ettiği" iddia edilerek kısa bir görüntüsünün Twitter'dan paylaşılmasının ardından başlatılan sosyal medya kampanyası sonucunda komedyenler Pınar Fidan ve Özgür Tosun hakkında "halkın bir kesimini alenen aşağılama" iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı.

İddianamede Fidan ve Tosun hakkında altışar aydan birer yıla kadar hapis cezası istendi.

Pınar Fidan’ın alınan ifadesinde sadece mizah yapmak amacıyla bahse konu yerde bulunduğunu, meydana gelen yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilediğini, suç işleme kastının olmadığını söylediği kaydedilen iddianamede, Özgür Tosun'un da ifadesinde mizah amaçlı söylenmiş ironi, şaka, kinaye ve taklit içeren sözler sebebiyle üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Pınar Fidan konunun sosyal medyada büyümesi üzerine yaptığı açıklamada kendi ailesinin de Alevi olduğunu söylemiş "tam tersini düşündüğüm bir şeyi ironi olarak anlatıyorum" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Merhaba arkadaşlar. Uğraşmak istemedim başta ama bu kadar kişi tarafından yanlış anlaşıldı bir kere daha buradan açıklayayım. İzlediğiniz videoda tam tersini düşündüğüm bir şeyi ironi olarak anlatıyorum. Mizah dalga geçmek ya da küçümsemek için değil eleştirmek için yaptığımız bir şey. İnsanların gelen düşüncesini tekrar ederek aslında anladığınızın aksine öyle düşünenlerle dalga geçiyorum. Önemi yok ama ben aleviyim ve alevi düşmanı olduğumu düşünüp beddua, küfür ve hakaret eden bu kadar çok insan olabilmesine şaşırdım ve üzüldüm. Bunun benimle ilgili olmadığını biliyor ama hepimizi için üzücü. Videonun başı sonu olmadığı içinde yanlış anlaşılmış olabilir. Orada alevi diye bahsettiğim kişi dayım. Can sağlığı diyelim ne diyelim."

Ne demişti?

Söz konusu videoda Pınar Fidan şunları söylüyordu: "Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba ‘asıl cennete gidecekler bunlar, bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik’ bunu söyleyen de bir yandan Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler okuyorum cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘bilmem neredeki cemevine saldırıldı’ ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin."