Kolombiyalı yerliler İspanyol işgalcinin heykelini devirdi

Çarşamba günü, Kolombiyalı düzinelerce yerli yerli, Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca bölgesinin başkenti Popayan'daki Morro del Tucan arkeolojik sit alanının tepesine İspanyol fatih Sebastian de Belalcazar'ın bir heykelini devirdi.

Kolombiyalı yerli senatör Feliciano Valencia, "500 yıllık aşağılanma ve yerli halklar üzerindeki tahakkümün sembolü düştü" dedi.

İspanyol fatihi Sebastian de Belalcazar (1480-1551) anıtı, Misak, Nasa ve Pijao yerli gruplarının topluluk liderleri tarafından yönetilen bir protesto sırasında devrildi.

84 yıl önce yerel yetkililer tarafından Popayan Tepesi'nin Misak mevkiinde dikilen heykel, Ekvador başkenti Quito'yu ve Cali, Pasto ve Popayan gibi önemli Kolombiya şehirlerini "keşfeden" bir İspanyol fatih olan Belalcazar'a adanmıştı. Balalcazar, 1540 yılında Popayan valisi ve adelantado seçildi, ancak on yıl sonra, farklı suçlardan ötürü ölüm cezasına çarptırıldı. Balalcazar Misak halklarının atalarına yönelik soykırım girişimleriyle de tanınıyor.

MAIS partisinin Nasa ili senatörü Feliciano Valencia Twitter'da yayınlanan bir mesajda, "500 yıllık aşağılanma ve yerli halklar üzerindeki tahakkümün sembolü düştü. Misak kardeşlere olan saygım büyük. Çok kültürlü ve çok kültürlü bir devlet olarak, diğer semboller gelişmeli ve özgürleştirici manzaramızı süslemelidir." dedi.

Cauca Yerel Bölge Konseyi'yse (CRIC) konuya dair mesajında "Hükümet heykellere yönelik şiddetten dolayı üzülürse şunu hatırlasın, bizi gerçekten inciten, gerçek hayattaki şiddetin bizden aldığı gerçek hayatlardır." dedi.

Başka bir mesajda, yerli örgüt, heykeli deviren insanların bunu yaptıklarını çünkü "bu insanlar topraklarda ölümlerin at sırtında, motosikletlerde, kamyonlarda ve helikopterlerde yürütülmesinden, yaşamlarının ellerinden alınmasından artık yoruldu" dedi.

Ünlü ırkçı Cauca senatörü Paloma Valencia gibi Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin destekçileri eylemleri kınayıp heykeli savunurken, muhalefet lideri ve senatör Gustavo Petro şunları söyledi: "Fatihlere ve köle sahiplerine yönelik anıtlar Kolombiya halkına, yerli halka ve Afrikalı azınlığa hakarettir."

Kolombiya'nın dört bir yanındaki yerli halk, Çarşamba günü başlayan aşırı sağ hükümete karşı kitlesel gösterilere katılıyor.