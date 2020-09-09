Kolombiyalı eski paramiliter örgüt liderinden mektup: Eski devlet başkanı ve ABD elçisi bana destek oldu

Kolombiyalı eski paramiliter şefi Salvatore Mancuso'nun yazdığı bir mektupta, kendisinin yasadışı silahlı eylemlerine destek olan siyasetçi ve patronların isimleri yer alıyor.

Mektupta, eski devlet başkanı Alvaro Uribe Velez ve Kolombiya'nın mevcut ABD büyükelçisi olan eski devlet başkan yardımcısı Francisco Santos'un isimleri bulunuyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Santos, söz konusu iddiaları reddetti.

Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yıllar boyunca Antioquia bölgesinde hapis yatan Kolombiya Öz Savunma Birliği'nin eski başkanı Mancuso, son iki yılını ABD'de bir hapishanede geçirdi.

Binlerce suikast ve insanlığa karşı suçtan sorumlu olan Mancuso, silahlı gruba destek olan kişilerin isimlerini açığa çıkardığı için intikam olarak ABD'ye yollandığını öne sürüyor.

Mart ayında 15 yıllık hapis cezasının 12 yılını geride bırakan Mancuso'nun ABD'nin ardından cezasını tamamlamak üzere yeniden Kolombiya'ya dönmesi bekleniyor.

Elindeki tüm bilgileri Kolombiya Hakikat Komisyonu'na sunmak istediğini söyleyen Mancuso, Kolombiya vatandaşlarının ulusal siyasetçilerle paramiliter güçler arasındaki bağın boyutunu kavramalarını istediğini belirtti.