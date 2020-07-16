Kolombiya'da yerli lider öldürüldü

Kolombiya'da yerli lider Wilson Eduardo Baicue, Putumayo bölgesinde bulunan Puerto Caicedo kasabasında öldürüldü.

Telesur'da yer alan habere göre, Kolombiyalı yetkililer cinayete ilişkin soruşturma başlattı. Bölgede yaşayan görgü tanıkları, saldırganların kısa menzilli silah taşıdığını ve sivil giyindiklerini belirtti.

Görgü tanıkları, aynı zamanda, olay yerine botla gelen saldırganların Baicue'yi zorla evden çıkardıklarını ve ardından dört el ateş ettiklerini kaydetti. Bölgede yaşayanların, Baicue'nin cesedini evine 5 dakika mesafede bulunan bir yerde buldukları aktarıldı.

Kolombiya'da Nasa Halkı adlı yerli topluluğun lideri olan Baicue, El Libano kabilesi üyesi ve La Esperanza kabile yönetimi üyesiydi. Baicue'nin genç yerli nüfusun toplumsal etkinlik ve kampanyalarını yürüttüğü biliniyordu.

Adalet ve Barış adlı örgüt, söz konusu cinayetin, son aylarda bazı paramiliter grupların çatışma yaşadığı bir bölgede gerçekleştiğini aktardı.