Kolombiya'da vergi zammına karşı protesto

Kolombiya'da halk, Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin günlük ihtiyaçlara vergi zammı getirmesini protesto etmek amacıyla cuma günü sokaklara çıktı. Protestolarda 180'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkede son üç gündür bankaların ve hükümet binalarının önünde protestolar gerçekleşirken, onlarca kişinin bu protestolarda gözaltına alındığı ve en az 200 polisin göstericilerle çatışma sırasında yaralandığı belirtildi.

Reuters haber ajansı, perşembe günü gerçekleşen protestolarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini aktarırken, Kolombiyalı El Espectador gazetesi, bir insan hakları örgütünün verilerine göre son 3 günde 14 protestocunun polisle çatışma sırasında yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kolombiyalı yetkililerin, protestoları engellemek için sokağa çıkma yasağı ilan ettiği belirtilirken, polisin kalabalıklara karşı biber gazı kullandığı aktarıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, protestoların ardından "vergi reformu"nun yeniden gözden geçirileceğini söyledi.