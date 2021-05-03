Kolombiya'da vergi zammına dönük tasarı geri çekildi

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülke genelindeki protestoların ardından "vergi reformu" yasa tasarısını geri çekti. Ülke genelinde asker konuşlandırmanın artırılmasına dönük kararnâme ise geri çekilmedi.
Başkent Bogota'nın belediye başkanı Claudia Lopez ve Medellin Belediye Başkanı Daniel Quintero, bu kentlerde asker sayısının artırılması kararını reddettiklerini açıkladı. Söz konusu kararnâme, ülkede vergi reformuna karşı protestoların artmasının ardından imzalanmıştı.
Cali Belediye Başkanı Jorge Ivan Ospina da, ordunun krizi çözemeyeceğini ve protestoları bitiremeyeceğini vurguladı.
Kolombiya'da vergi zammı protestoları
Kolombiya'da geçtiğimiz hafta, hükümetin vergi zammına ilişkin yasa tasarısına karşı protestolar başlamıştı.
Protestolara polis saldırıları sonucunda şu ana kadar 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 208 kişinin yaralandığı bildirildi. Protestolarda 500'den fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Söz konusu "vergi reformu" tasarısının ardından ülkedeki işçi sendikaları genel grev çağrısında bulunmuştu.