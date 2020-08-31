Kolombiya'da paramiliter gruplar iki toplumsal hareket liderini öldürdü

Kolombiya'nın San Pablo Sur de Bolivar bölgesinde cumartesi günü iki siyasi cinayet işlendi.

Halkların Kongresi (CdP), söz konusu cinayetleri kınadığını açıkladı.

CdP'nin ve Ulusal Tarım Koordinatörlüğü'nün (CNA) liderlerinden Fernando Gaviria ('Panadero'), cumartesi akşamı Cerro Azul adlı yerleşim yerinin yerel lideri olan FARC üyesi Omaira Alcaraz'la ('Cachi') birlikte suikaste uğradı.

Cumartesi akşamı iki başlıklı adamın akşam 21.30 sıralarında uzi tipi silahlarla Omaira'nın evine girdiği aktarıldı. Silahlı adamların bunun ardından Fernando'nun çalıştığı dükkana giderek kendisini Omeira'nın evine gitmeye zorladığı ancak Fernando'nun bunu reddettiği kaydedildi. Silahlı adamların bunun üzerine Fernando'yu vurarak öldürdüğü bildirildi. Silahlı adamların yeniden Omeira'nın evine dönerek kendisini öldürdüğü bidlirildi.

Kolombiya'da toplumsal hareket liderlerine yönelik suikastlerin sayısı giderek artıyor.

CdP, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Paramiliterizm bir kez daha bölgelerimize ölüm getirdi" dedi. Açıklamada, hükümetin cinayetlerdeki artışlara karşın söz konusu paramiliter gruplara karşı harekete geçmediği vurgulandı.

FARC, barış anlaşmasını imzalayan üyelerinden Jorge Ivan Ramos'un cuma günü Bolivar bölgesinde öldürüldüğünü duyurmuştu.