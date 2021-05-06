Kolombiya'da halk ayakta: Polis saldırılarında en az 31 kişi öldü

Kolombiya'da sağcı Ivan Duque hükümetinin halk karşıtı politikalarına karşı gösteriler dün 8. gününe girerken, ülkedeki polis saldırılarında en az 31 kişinin öldüğü, binin üzerinde kişinin yaralandığı, onlarca kişininse kayıp olduğu bildirildi.

Kolombiya hükümetinin zenginlerden alınan vergilere çok sayıda muafiyet getirip yoksul halktan alınan vergileri genişletme planına karşı başlayan gösteriler hükümetin vergi reformunu geri çektiğini açıklamasının ardından da devam ediyor.

Ülkede sendikalar dün ikinci kez genel greve giderken, hükümetin sağlık reformunu geri çekmesini, toplumsal olaylara müdahale polisi ESMAD'ın halka karşı saldırılarının durdurulmasını, kent merkezlerinden askerlerin geri çekilmesini talep ediyor.

Başkent Bogota'da halk dün tarihi Bolivar Meydanı'na büyük bir yürüyüş düzenlerken, ESMAD mensubu polisler yürüyüşe göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla saldırdı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Medellin'de de binlerce kişi hükümetin ekonomi politikalarını protesto etti, polis saldırılarından yaşamını yitirenleri andı. Kentte kolluk güçlerinin ve TOMA'ların sokak aydınlatmalarını söktüğü haberleri geliyor.

Narino'ya bağlı Pasto'da ise ESMAD polisi gözyaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla halka saldırdı.

Cali kentinde de binlerce kişi protestolar için bir araya gelerek yolları kapattı.

Ülke genelinde polisin saldırılarına yönelik çok sayıda görüntü medyada ve sosyal medyada yer aldı. Bunlardan en sarsıcı olanlarından biri ise Buga kentindeki Valle del Cauca'da yerden yaklaşık 15 metre yüksekten uçan bir helikopterden gösterilerin üzerine ateş açıldığı görüntüler. Görüntülere tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısı videodaki Blackhawk helikopterini Kolombiya'ya ABD'nin sözde "uyuşturucuyla mücadele" için verdiğini söylüyor ve ekliyor: "Ülkeyi uyuşturucu kartelleri yönetiyor ve helikopter halk protestolarını bastırmak için kullanılıyor."

Colombian forces deploy a Blackhawk helicopter over Buga, Valle de Cauca.



The US gave that helicopter to Colombia ostensibly to "combat drug trafficking." Meanwhile, drug cartels control the country and the helicopter is used to repress popular protests.pic.twitter.com/mA7GsFBFgA — Dan Cohen (@dancohen3000) May 5, 2021

Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü'nün (Indepaz) verilerine göre Kolombiya'da bir haftayı geçen gösterilerde ESMAD polisleri tarafından en az 31 kişi öldürüldü. Indepaz gösterilerde 87 kişininse kayıp olduğunu, 18 kişinin polis şiddetiyle gözünden yaralandığını rapor etti.

Yaralıların sayısı ise halen değerlendirilmekte olmakla birlikte bin 200'ün üzerinde olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Devlet Başkanı Ivan Duque'un Anayasa'nın 213. maddesine dayanarak ülkede "iç karışıklık hali" ilan edebileceği belirtiliyor. İç karışıklık hali ilanı durumunda Duque'a bölgesel liderlerin görevlerini askıya alma, toplumsal gösterileri yasaklama, radyo ve televizyonların yayınlarına 90 güne kadar kontrol etme ve kolluk güçlerine mahkeme emri olmadan evleri arama yetkisi veriliyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet dün yaptığı açıklamada ülkedeki insan hakları ihlallerinden duyduğu endişeyi ifade etti ve "Yaşamlarını yitirenlerle, yaralananlarla ve aileleriyle dayanışmamızı ifade ediyoruz" dedi.

Kolombiya'da 10 bin öğretmen tarafından yapılan bir açıklamada ordunun ve Ulusal Polis kuvvetlerinin şiddeti derhal durdurması ve sivil halka karşı işlenen suçlarının sorumlularının yargılanması çağrısında bulundu.