Kolombiya'da eski devlet başkanına tutuklama kararı

Kolombiya Yüksek Mahkemesi Salı günü, eski devlet başkanı Alvaro Uribe Velez’in yalancı tanıklığa azmettirme ve sahtekârlıkla ilişkili bir davada tutuklanmasına karar verdi. Uribe dava sonuçlanana kadar ev hapsinde kalacak.

Uribe kırk yılı aşan siyasi hayatı boyunca, 270 ayrı davada, yolsuzluk, rüşvet, insan hakları ihlalleri, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama gibi suçlamalarla karşılaşmış, ancak bu davaların herhangi birinde ceza almamıştı.

Uribe kararın ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada özgürlüğünün elinden alınmasının kendisine, eşine, ailesine ve anavatan için iyi şeyler yaptığına hâlâ inanan Kolombiyalılara derin bir üzüntü verdiğini söyledi.

Kararın açıklanmasının ardından Uribe tarafından 2018 seçimlerinde aday gösterilen Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de Twitter’a bir video yükleyerek, Yüksek Mahkeme’nin aldığı kararı kınadı ve Uribe’nin masumiyetine her zaman inandığını belirtti.

Yüksek Mahkeme 2018 yılında yalancı tanıklığa azmettirdiği ve 2012 yılında solcu senatör Ivan Cepeda tarafından başlatılmış bir soruşturmaya yasadışı olarak müdahale ettiği iddiası üzerine eski devlet başkanı hakkında soruşturma başlatmıştı. Cepeda, Uribe’nin ülkedeki paramiliter yapılarla ilişkisi olduğunu ve kardeşi Santiago ile birlikte Antioquia bölgesinde faaliyet yürüten bir paramiliter grubun oluşturulmasında rol oynadığını iddia etmişti.

Ivan Cepeda: Kimse hukukun üstünde değildir

Alternatif Demokratik Kutup üyesi Kolombiyalı senatör Ivan Cepeda ise düzenlediği basın toplantısında Yüksek Mahkeme’nin kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu kararın baskılara rağmen yargının ve Yüksek Mahkeme’nin bağımsızlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

Cepeda, ‘‘Bu karar ne kadar önemli olursa olsun, hiç kimsenin hukuktan üstün olmadığını gösteren bir ders niteliğindedir’’ diye konuştu.

Cepeda sözlerini ‘‘demokratlar ve yurttaşlar olarak, bugün Kolombiya’da bir şeylerin değiştiğini anlamalıyız. Yüksek Mahkeme bize hâlâ, Cumhuriyet’in yargıçlarının Kolombiyalıların iyiliği için çalışmakla görevli olduğu bir anayasaya ve yargı sistemine sahip olduğumuzu gösterdi’’ diye noktaladı.