Kolombiya’da ELN’den hükümete ateşkes çağrısı

Kolombiya’daki Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gerillaları, sağcı devlet başkanı Ivan Duque hükümetine koronavirüs salgını nedeniyle 90 günlük ateşkes çağrısı yaptı.

ELN’den yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler’in koronavirüs pandemisi boyunca şiddetin ve çatışmaların azaltılması çağrısının ardından hükümete 90 günlük ateşkes teklifinde bulundukları belirtildi.

ELN’nin açıklamasında “Havana’daki Diyalog Heyetimiz tüm operasyonel ayrıntıları yürütmek konusunda yetkilendirilmiştir” denildi.

Ancak teklife Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla olumsuz yanıt veren Duque, ELN’yi “terörist grup” diye niteledi ve “Ülke topraklarında suçla mücadeleye karşı koyma konusundaki anayasal görevimden asla vazgeçmeyeceğim” dedi.

Duque “Kolombiya onlardan rehineleri salıvermelerini ve suç eylemlerine son vermelerini bekliyor” diye yazdı.

ELN Nisan ayında eylemlerini askıya almış ve hükümete karşılıklı ateşkesi görüşmek üzerine müzakere masasına geri dönme çağrısında bulunmuştu. Ancak Duque hükümeti bu çağrıya karşılık vermemişti.

Kolombiya’da koronavirüs salgınında 4 bin 300 kişi yaşamını yitirdi, 124 bin Covid-19 vakası kaydedildi.

ELN olası bir ateşkesin Ocak 2019’da polis akademisine yapılan bombalı saldırının ardından askıya alınan müzakerelere geri dönülmesi için “insanı bir yumuşama iklimi yaratacağı”nı kaydetti.

Duque daha önce de müzakerelere dönülmesi için ELN’nin rehineleri serbest bırakması ve eylemlerine son vermesini şart koşmuş, ELN ise tek taraflı koşulların kabul edilemeyeceğini belirtmişti.

1964’te kurulan ELN, 2016 yılında Kolombiya hükümetiyle yapılan barış anlaşmasının ardından silah bırakan ve faaliyetine yasal siyasi bir parti olarak devam eden FARC’tan sonra ülkedeki son etkin gerilla hareketi. ELN’nin yaklaşık 2 bin 300 militanı olduğu düşünülüyor.