Kolombiya'da bu yıl toplam 60 katliam yaşandı

Kolombiya'nın Cauca eyaletinde bulunan Buenos Aires adlı yerleşim yerinde gerçekleşen katliamda en az 7 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Cauca İnsan Hakları Yaşam Ağı örgütü, bunun eyalette yılın başından bu yana yaşanan dokuzuncu katliam olduğunu kaydetti. Buna göre, bu yıl eyalette toplam 35 kişi, katliamlarda yaşamını yitirdi. Kolombiya genelinde bu ay toplam 11 katliam gerçekleştirildi. Ülkede bu yılsa şu ana kadar toplam 60 katliamın gerçekleştiği belirtildi.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, "Hükümetin ve ülke başsavcılığının, gerçekleşen katliamları 'toplu cinayet' olarak lanse etmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu açıklamaları, hükümetin yaşananlara dair siyasi sorumluluğunu gizlemeye çalışmak amacıyla medyada başvurduğu kafa karıştırma çabası olarak görüyoruz" denildi.

Hükümet ve başsavcılıktan katliamlara ilişkin inceleme sürecinde ilerleme çağrısı yapan örgüt, bu süreçte katliamda yaşamını yitirenlerin 'katliamları aklamak' hedefiyle damgalanmamasını talep etti.

Barış ve Kalkınma Çalışmaları Enstitüsü'nün (Indepaz) verilerine göre, Kolombiya'da bu yılki katliamların çoğu Antioquia (14), Cauca (9), Nariño (8) ve Norte de Santander (6) eyaletlerinde gerçekleşti. Ülkedeki Ekvador sınırında bulunan yerleşim yerlerinde bu yıl toplam 3 katliam yaşandığı kaydedildi. Katliamların çoğu kırsal bölgelerde gerçekleşti.

Söz konusu katliamlarda 2016 yılında hükümetle barış anlaşması imzalayan eski FARC savaşçıları ve toplumsal hareket liderleri hedef alındı.