Kolombiya’da bir eski FARC savaşçısı daha öldürüldü

Kolombiya’da faaliyetlerini yasal olarak sürdüren Müştereklerin Devrimci Alternatif Gücü partisi, eski FARC-EP gerillası Uber Tovar Pimentel’in Kolombiya’nın güney batısındaki Caragena del Chaira belediyesine bağlı kırsal bölgede öldürüldüğünü duyurdu.

FARC tarafından yapılan açıklamada ‘‘Bu ülkede var olan tek özgürlük, Amazonları savunmak için savaşan Kolombiyalıları öldürme özgürlüğüdür’’ denildi.

2016 yılında yürürlüğe giren Barış Anlaşması’nın imzacılarından olan Tovar’ın katledilmesiyle, anlaşmadan bu yana öldürülen eski FARC savaşçılarının sayısı 220’ye yükseldi.