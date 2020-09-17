Kolombiya'da barış imzacısı bir FARC üyesi daha öldürüldü

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) senatörü Griselda Lobo Silva, eski örgüt üyesi Wilber Grueso'nun öldürüldüğünü açıkladı.

Lobo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öldürülen bir barış imzacısı daha. Bu sefer Wilber Grueso, Cali'de öldürüldü. An itibariyle suikast, damgalama ve hükümetin sessizliğinin kurbanı 227 barış imzacısı bulunuyor. Yaşamlarımız için güvence istiyoruz" dedi.

Ön incelemelere göre, arkadaşıyla görüşmek üzere Cali kentine gelen Grueso, kentin kuzeyinde bulunan bir mahallede motorsiklet kullanan biri tarafından vuruldu.

Vurulmasının ardından tedavi merkezine götürülen Grueso, kurtarılamadı.

Cali Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık, cinayete ilişkin inceleme başlattı.

Kolombiya Barış ve Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü (Indepaz) 2016 yılından bu yana 226 eski silahlı örgüt üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.