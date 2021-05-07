'Kolombiya'da 9 günlük potestolar sırasında 379 kişi kayboldu'

Kolombiya'da 9 gündür devam eden vergi yasası protestoları sırasında 379 kişinin kaybolduğunu açıklayan Devlet Suçu Mağdurları Ulusal Hareketi "Zorla Kaybetmeler Çalışma Grubu örgütleri, 28 Nisan gösterilerinin başından bu yana kaybolan 379 kişinin verilerini, Kayıp Kişiler Uluslararası Komisyonu'na ve Kolombiya Ombudsmanlığı Ofisine aktardı" mesajını paylaştı.

Ombudsmanlık Bürosu'nun verilere göre 145 kişi için arama yapıldı, 55 kişiyse bulundu.

Protestolar sonucunda 352 sivil yaralandı.

Kolombiya'da, devletin önerdiği vergi reformunun bir parçası olarak faturalardaki artışa karşı mitingler 28 Nisan'dan beri devam ediyor. ABD destekli Devlet Başkanı Ivan Duque Pazar günü tartışmalı reformu büyüyen eylemler sonrasında geri çekmek zorunda kaldı ancak halkın ülke çapında eylemleri devam etti.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre vergi reformuna karşı protestoların ilk haftasında en az 31 protestocu öldürüldü, 1.220 kişi yaralandı ve 87 kişi kayboldu.