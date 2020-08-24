Kolombiya'da 24 saatte üç katliam

Kolombiya hükümeti, Tumaco belediyesinin kırsal bir bölgesi olan La Guayacana'da yeni bir katliam gerçekleştiğini doğruladı.

İlk bilgilere göre bölgede altı genç öldürüldü ve iki genç kayboldu.

Olay, ABD yanlısı sağcı devlet başkanı Iván Duque'nin geçen hafta sonu 17-25 yaşları arasında sekiz kişinin bir çiftlikte öldürüldüğü Samaniego'ya gitmesinden sadece saatler sonra meydana geldi.

Cuma günü El Tambo, Cauca bölgesinde altı kişi silahlı gruplar tarafından öldürülürken, Arauca'da da beş kişi öldürüldü.

Önceki günlerde, Cali'de beş kişi öldürüldü ve Nariño, Ricaurte'de üç yerli öldürüldü.

Tüm katliamlara rağmen, Duque, cinayet oranlarının son kırk yılın en düşük değerlerde seyrettiğini söyleyerek 2019'daki cinayet oranlarıyla övündü. Ayrıca, 2020'de cinayetlerin yüzde 11 azaldığını iddia ederek, Twitter'da hatalı bir grafik yayınladı.

ABD kuklası Duque, kendi döneminde solcu muhalefete yönelik baskı ve cinayetlerin yükselmesine karşın, Twitter'dan paylaşığı mesajda "Uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizmden kaynaklanan şiddetten doğan ölümler bize zarar verdi. Ülkemizde 2010-2018 yılları arasında 189 toplu cinayet, 2019-2020 yılları arasında ise bu nitelikte 34 olay yaşandı. FARC, ELN, Gulf Clan, karteller ve diğer muhaliflerle savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

FARC ülkedeki yasal bir muhalefet partisi. FARC üyelerine ve destekçilerine yönelik hükümet eliyle yürütülen cinayetler sistematik bir şekilde sürüyor.