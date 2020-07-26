Kolombiya: Silahlı mücadeleye devam eden FARC üyesi yakalandı

Kolombiya Devlet başkanı Ivan Duque, silahsızlanma sürecinin ardından yasa dışı faaliyetlerini sürdüren eski bir Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyesinin Kolombiya polisi tarafından yakalandığını açıkladı.

Duque, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Ariel ya da Frita kod adlarıyla bilinen Francisco Durango Usuga’nın yakalanmasıyla La Guajira vilayetine bağlı Maicao’da bulunan ''suç yapılarına'' ağır bir darbe indirildiğini söyledi. Duque silah üretimi ve kaçakçılığı ile uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçladığı Usuga’nın 2019 yılında yeni bir silahlı grup kurma kararı alan eski FARC üyelerinden biri olduğunu kaydetti.

1964’ten beri silahlı mücadelesini sürdüren FARC, 2016 yılında Kolombiya hükümeti ile barış anlaşması imzalayarak silah bırakmış ve Müştereklerin Alternatif Devrimci Gücü (FARC) isimli yasal bir siyasal partiye dönüşmüştü. Sağcı Ivan Duque’nin 2018 yılında devlet başkanı seçilmesinin ardından silah bırakan eski FARC üyelerine yönelik suikastlar hızla artarken, eski FARC lideri Ivan Marques 2019 yıllında yeniden silahlı mücadeleye döndüğünü açıklamıştı. Ariel kod adlı Uruga, Marques' ile birlikte silahlı mücadeleye devam kararını alanı gerillalar arasında yer alıyordu.