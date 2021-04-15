Kolin'in yaptığı hızlı tren hattında tünelde çatlak: Uluslararası seferler durdu

Kolin İnşaat'ın yapımını üstlendiği projede hafriyat çalışmaları sırasında İstanbul’dan Edirne’ye giden tren hattındaki bir tünelde çatlak oluştu.

Haber Merkezi

Kolin İnşaat tarafından yapılan ve hâlâ yapımı süren hızlı tren hattındaki bir tünelde çatlak oluştu.

ANKA’daki habere göre Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi projesinin inşaatı sürerken, İstanbul Halkalı’dan Edirne’ye konvansiyonel trenin kullandığı tünelin tavanında çatlak oluştu.

Edirne yönünde Tayakadın yanındaki çatlak nedeniyle Kapıkule-Halkalı arasında çalışmakta olan tüm uluslararası seferlerin durdurulduğu öğrenildi. 

TCDD tarafından olaya ilişkin tutulan tutanakta şu ifadeler yer aldı:

“10 Nisan 2021 tarihinde Edirne- Tayakadın arasında hızlı tren çalışmaları esnasında km 38+111 ile 39+468 arasındaki 339 metre uzunluğundaki 2 No’lu tünel üzerinde yapılan hafriyat alma çalışmalar sırasında tünel boydan boya 150 metrelik kısmı uzunlamasına olarak 3 ile 5 cm arasında çatlamıştır. 14041 tren tutulmuş ve tüneldeki sorun nedeniyle geri Edirne’ye gönderilmiştir ve yol kapatılmış...”

Haber

'Çorlu'da bir el devreye girdi', bilirkişi ek raporunda 'altyapı yeterli' denildi