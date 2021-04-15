Kolin'in yaptığı hızlı tren hattında tünelde çatlak: Uluslararası seferler durdu

Kolin İnşaat tarafından yapılan ve hâlâ yapımı süren hızlı tren hattındaki bir tünelde çatlak oluştu.

ANKA’daki habere göre Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi projesinin inşaatı sürerken, İstanbul Halkalı’dan Edirne’ye konvansiyonel trenin kullandığı tünelin tavanında çatlak oluştu.

Edirne yönünde Tayakadın yanındaki çatlak nedeniyle Kapıkule-Halkalı arasında çalışmakta olan tüm uluslararası seferlerin durdurulduğu öğrenildi.

TCDD tarafından olaya ilişkin tutulan tutanakta şu ifadeler yer aldı:

“10 Nisan 2021 tarihinde Edirne- Tayakadın arasında hızlı tren çalışmaları esnasında km 38+111 ile 39+468 arasındaki 339 metre uzunluğundaki 2 No’lu tünel üzerinde yapılan hafriyat alma çalışmalar sırasında tünel boydan boya 150 metrelik kısmı uzunlamasına olarak 3 ile 5 cm arasında çatlamıştır. 14041 tren tutulmuş ve tüneldeki sorun nedeniyle geri Edirne’ye gönderilmiştir ve yol kapatılmış...”