'Köle olarak satılan çocuklar Türkiye’nin başkentine nasıl bu kadar kolay getiriliyor...'

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Ankara’da IŞİD’in elinde olduğu tespit edilen 7 yaşındaki Ezidi kız çocuğu hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Musul’da IŞİD içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüpheli S.O.’nun Ankara’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıklamıştı.

S.O'nun "ganimet" olarak Irak'tan kaçırarak getirdiği 7 yaşında Ezidi bir kız çocuğunun da kurtarılarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği ifade edilmişti.

Önergede bu durumu gündeme getiren Kerestecioğlu, şu ifadelere ve sorulara yer verdi:

Ağustos 2014'te IŞİD'in saldırısı sonucu Sincar Dağı'na giden Ezidiler, burada IŞİD'lilerden kaçamamış; yaklaşık 7 bin kadın ve kız çocuğu kaçırılarak esir alınmıştı. Esir alınan çok sayıda erkek çocuğun katledildiği, kadınların ve kız çocukların tamamına yakınının tecavüze uğradığı, işkence gördüğü, köle pazarlarında ve derin internette (deep web) “satıldığı”, insan hakları örgütleri tarafından raporlanmıştır. Bugün halen IŞİD’in elinde çok sayıda kadın ve kız çocuğu olduğu bilinmekte, IŞİD tarafından kaçırılarak Türkiye’ye getirilen Ezidi kadın ve çocuklarla ilgili haberler gündeme gelmektedir. En son, IŞİD tarafından 2014 yılında 16 yaşında iken kaçırılan Ezidi bir kadın da 2020'nin Temmuz ayında Ankara Sincan'da bir evde bulunmuştu. Ezidi kadını "derin internetten" satın alan IŞİD’linin kadını yakalanmadan 10 ay önce Ankara'ya getirdiği belirlenmişti.

Bu bağlamda;

1. 7 yaşındaki çocuk ne zaman, hangi yolla Türkiye’ye getirilmiştir? Çocuğun kaçırılarak satılmasında suça karışan kişiler tespit edilmiş midir?

2. Çocuğun ailesiyle irtibata geçilmiş midir? Sosyal değerlendirmelerin ardından çocuğun ailesine teslimi için gerekli işlemler başlatılmış mıdır?

3. IŞİD'lilerin esiri olarak işkence gören çocuklar, travma sonrası stres bozukluğu ve sağlık sorunları yaşamaya devam etmektedir. Koruma altına alınan çocuğa ihtiyaç duyduğu uzun süreli bakım verilecek midir?

4. Köle olarak satın alınmış kadınlar ve çocuklar, IŞİD’liler tarafından Türkiye’nin başkentine nasıl bu kadar kolay getirilmekte, uzun süreler boyunca Ankara’da barınmaktadırlar?

5. Ankaralıların gündelik yaşamında sıkça karşılaştıkları kimlik kontrolü gibi güvenlik uygulamalarına rağmen bu kişiler nasıl Irak ile Ankara arasında çocuk ticaretini sürdürmektedirler?

6. 2014’ten bugüne Ankara’da kaç IŞİD’li yakalanmış IŞİD’lilerin kaçırdığı kaç çocuk ve kadın kurtarılmıştır?

7. 10 Ekim Ankara katliamı dahil olmak üzere işledikleri en vahşi insanlık suçlarına rağmen Ankara’daki IŞİD yapılanması nasıl halen varlığını korumaktadır? Hükümetinizin, emniyet teşkilatının ve adli birimlerinin başkentteki bu tehdidi önlemekte yetersiz kalmasının nedenleri nelerdir?