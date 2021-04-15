Kod-29'a karşı basın açıklaması yapan postacılara gözaltı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan PTT-SEN Genel Başkanı, yöneticileri ve uzmanları polis tarafından gözaltına alındı.

Kod-29'a, sendikal baskı ve işten çıkarmalara karşı yapılan basın açıklaması sırasında gözaltına alınanlarla ilgili uzun süre bilgiye ulaşamadıklarını duyuran PTT-SEN'den daha sonra yapılan açıklamada gözaltındaki işçilerin Beyoğlu Polis Karakolu'na götürüldüğünün öğrenildiği aktarıldı.

PTT-SEN'in sosyal medya hesabından kamuoyuna yapılan açıklamada "Bugün SGK İstanbul İl Müdürlüğü önünde yapmak istediğimiz basın açıklaması sırasında sendika Genel Başkanımız, yöneticilerimiz ve uzmanlarımız hiçbir uyarı yapılmadan gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlarla ilgili bilgiye ulaşamıyoruz" denildi.

Gözaltı ve darp görüntüleri silindi

"Hakkımızı aradığımız için biz postacılara reva görülen bu mu?" diye soran PTT-SEN daha sonra yaptığı paylaşımda "Gözaltına alınan yönetici ve uzmanlarımızın Beyoğlu karakolunda tutulduğunu öğrendik. Görüntü alan sendika uzmanımızın telefonu polis tarafından zorla alıkonulmuş, gözaltı ve darp görüntüleri silinmiştir. İşçi düşmanlığına son verin!" ifadelerini kullandı.