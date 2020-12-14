Kocaköy Belediyesi Eş Başkanı Rojda Nazlıer’e 9 yıl hapis cezası verildi

Görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasının ardından tutuklanan Diyarbakır’ın Kocaköy İlçe Belediyesi Eş Başkanı Rojda Nazlıer hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, Nazlıer’e 9 yıl hapis cezası verdi.

Rojda Nazlıer’in katılmadığı duruşmada, avukatları Resul Temur, Diyar Rükneddin Çetedir ve Baver Mızrak hazır bulundu. Duruşmaya, kapalı yargılama yapıldığı gerekçesiyle izleyici alınmadı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; müvekkilinin ameliyat olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadığını ve bundan kaynaklı da mütalaaya karşı savunma yapmak istemediklerini belirten Av. Baver Mızrak, dosyanın genişletilip araştırılmasını talep etti. Mahkeme, Mızrak’ın tüm taleplerini reddederek kapalı yargılamaya devam edilmesi kararı verdi.

'İntikam alma operasyonu'

Önceki celsede mahkemeye mütalaasını sunan iddia makamı, mütalaasını tekrarlayarak Nazlıer’in “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan avukat Resul Temur, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, gizli tanık beyanlarının yasaya aykırı bir şekilde alındığını söyledi. Müvekkilinin fotoğrafının telefon üzerinden gizli tanığa gösterildiğini aktaran Temur, dosyada müvekkilinin cezalandırılmasına yeterli bir delil olmadığına vurgu yaptı. Temur, “Biz bunun suç soruşturmasını olmadığını düşünüyoruz ve sadece siyasi olarak intikam alma operasyonudur” diyerek beraat talebinde bulundu.

'Somut delil yok'

Avukat Baver Mızrak ise müvekkilinin HDP'nin seçime dair etkinliğinden dolayı “örgüt üyeliği”nden yargılandığına dikkat çekti. Tanık beyanlarının usule aykırı bir şekilde alındığını belirten Mızrak, bu nedenle tanık beyanlarının dikkate alınmaması gerektiğine işaret etti. Tanık beyanlarının dışında dosyada somut bir delilin olmadığını dile getiren Mızrak, beraat talebinde bulundu.

Newroz'a katılmak suç delili sayıldı

Avukat Diyar Rükneddin Çetedir ise müvekkilinin belediye eş başkan adayı tanıtım toplantısına katıldığını ve bunun da suç delili sayıldığını, ancak toplantıda herhangi bir suç unsurunun olmadığını söyledi.

Müvekkilinin katıldığı cenaze törenlerinin de suçlama konusu yapıldığını belirten Çetedir, ancak bunun da suç teşkil etmediğini aktardı.

Müvekkilinin katıldığı Newroz kutlamalarının da suç delili olarak gösterildiğini ifade eden Çetedir, yetkili mercilerden izin alınarak bu tür kutlamaların yapıldığını ve bu durumun da suç delili sayılamayacağını ifade etti.

Dava dosyasındaki tüm delillerin yasaya aykırı bir şekilde oluşturulduğunu kaydeden Çetedir, müvekkili hakkında beraat talebinde bulundu.

İndirim uygulanmadı

Verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti, Nazlıer’e “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası verdi.

Nazlıer için daha önce verilen adli kontrol uygulamasının devamına karar veren mahkeme heyeti, Nazlıer’in geçmişi ve “suça eğilimli bir kişi olması” iddiasıyla TCK’nin verilen cezada indirimi öngören 62’nci maddesini uygulamadı.