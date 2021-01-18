Kocaeli'nde kayıp doktor ölü bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 51 yaşındaki doktor Uğur Tolun ölü bulundu. Tolun'un aracının evinin yakınındaki dereye devrildiği, kazada doktorun öldüğü belirlendi.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun, 13 Ocak'ta Kartepe'deki evinden aracıyla gezmeye çıkmış, o tarihten beri Tolun'dan haber alınamamıştı.

Tolun'u bulmak için arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Arama çalışmaları sonucunda Tolun'un cesedi, evinin yakınında dereye devrilen aracının içinde tespit edildi. Tolun’a ait aracın, Derbent Mahallesi’nde bulunan kanala düştüğü, kazada doktorun öldüğü tespit edildi.