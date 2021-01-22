Kocaeli'deki ulaşım zamlarına karşı imza kampanyası

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Kocaeli'de bu yılbaşı itibariyle gelen zamlara karşı çalışma başlattı. TKP konuya ilişkin yaptığı açıklamada Kocaeli'nde sefer sayılarının yetersiz kaldığı, sağlık açısından gerekli önlemlerin alınmadığı, kontrollerin olmadığı zamanlarda fazla sayıda yolcu ile seyahat edildiğine de dikkat çekti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2021 yılında ulaşıma yüzde 16,7 oranında zam yaparak tek geçiş için tam tarifeyi 3,5 TL, indirimli tarifeyi 2,55 TL ve öğrenci tarifesini 1,75 TL'ye çıkartmıştı. TKP'yse bu duruma karşı imza kampanyası başlattı.

soL'a konuşan kampanyanın yürütücülerinden bir TKP üyesi, Kocaeli'nin bir sanayi işçisi kenti olduğunu ve kentteki ilçeler arasında ulaşımın çok uzun mesafeler gerektirdiğini belirterek ulaşım zammının etkilerinin ağır oduğunun altını çizdi. Kocaelinde ulaşımda "aktarma" gibi bir uygulama olmadan, her koşulda tam ücret ödendiğini hatırlattı.

Kocaeli'nin Türkiye'nin en yüksek gelirli belediyeleri arasında olmasına karşın ulaşımın en pahalı kent olduğuna dikkat çeken TKP üyesi, aynı zamanda ilçe içerisindeki durak mesafelerinin de çok kısa olduğunu, Kocaeli halkının çok kısa mesafeler için 3.5 lira ödemek zorunda bırakıldığını söyledi.

Kocaeli'nin hem sanayi sayesinde en yüksek gelire sahip belediyeler arasına girdiğini hem de buna rağmen sanayide çalışan yurtaşlara en pahalı ulaşımı sunduğunun altını çizen TKP üyesi, Kocaelilileri imza kampanyasına desteğe çağırdı.

Konya ilişkin TKP Kocaeli İl Örgütü'yse yayınladığı açıklamada şöyle demişti:

"Ulaşım her yurttaşın temel ihtiyaçlarından ve haklarından birisidir. İşe gitmek için, okula gitmek için, yakınlarımıza gitmek için ulaşım araçlarını kullanmak zorundayız. Eğitim gibi, sağlık gibi ulaşım da halka ücretsiz olarak sunulması gereken bir hizmettir. Ancak karları hiçbir zaman kendilerine yetmeyen sermayedarlar ve onların temsilcileri, kent için ulaşımın en pahalı olduğu illerin başında gelen Kocaeli’de ulaşıma bir zam daha yaptı!

Hali hazırda birçok bölgeye sefer sayılarının yetersiz kaldığı, sağlık açısından gerekli önlemlerin alınmadığı, kontrollerin olmadığı zamanlarda fazla sayıda yolcu ile seyahat ettiğimiz “bu kaliteli” ulaşım hizmetlerini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayının sonunda daha pahalıya sunmaya ve 2021 yılında ulaşıma %16,7 oranında zam yapmaya karar verdi. Zamlı fiyatlar şehir için ulaşım 3,5 TL, indirimli tarife 2,55 TL ve öğrenci 1,75 TL olarak 1 Ocak itibari ile uygulanmaya başlandı. Her zamanki gibi zam haberi önden servis edildi, tepkilerin aylar önceden sönmesi planlandı, halkı yeni zamlara hazırlamaya çalıştılar.

Patronlar Kocaeli’nin Türkiye ekonomisine en fazla katkı yapan illerden biri olduğunu sık sık dile getirirken büyük üretimlerin yapıldığı, binlerce fabrikanın olduğu ilimizde işçilerin payına giderek artan yoksulluk düşüyor. 2021 asgari ücret miktarı açlık sınırında belirlenerek emekçilerin aç kalacağı açıkça ilan edilirken işçi kenti olan Kocaeli’nde emekçilere bu son artış da çok görülmüş olacak ki daha maaşlar cebimize girmeden yeni yıla ulaşım zamları ile girdik. Üstelik özel halk otobüsü işletenler bu zamların “beklentilerini karşılamadığını” ifade etmekten çekinmiyorlar.

İşçilerin neye ihtiyaçları olduğu, nasıl geçinecekleri ise bu kesimlerin gündemine bir türlü girmiyor. Televizyonlarda, haberlerde hep onların şikayetlerini dinliyoruz. Onların işleri kötü, onların karları azaldı, onlara daha fazla teşvik gerekiyor…

Madem öyle, o zaman biz de kendi sözümüzü daha güçlü söylemeliyiz!

2021 yılı başımıza ne tür felaketlerin geleceğini bekleyerek geçireceğimiz değil işçi sınıfının sözünü daha güçlü söyleyeceğimiz bir mücadele yılı olmalıdır. Ulaşım bir lüks değil temel ihtiyaçlarımızdan ve haklarımızdan birisidir, karları yetmeyen patronların derdini işçiler çekmek zorunda değil!

Ulaşım zammı sadece bir başlangıç ve biliyoruz ki zamların ardı arkası kesilmeyecek. Ulaşıma yapılan zamların geri alınmasının yolu birlikte mücadele etmemizden geçiyor.

Çağrımız Kocaeli’ndeki tüm emekçileredir,

2021 itibari ile Kocaeli’nde uygulanmaya başlanan ulaşım zamları derhal geri alınmalıdır!

Sen de imza kampanyasına katıl, arkadaşlarını, aileni imza kampanyasının parçası hali getir! Ev ev, iş yeri işyeri bu mücadeleyi örgütlüyoruz…"