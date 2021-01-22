Kocaeli'de yurttaşlar ulaşım zammına tepkili

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2021 yılında ulaşıma yüzde 16,7 oranında zam yaparak tek geçiş için tam tarifeyi 3,5 TL, indirimli tarifeyi 2,55 TL ve öğrenci tarifesini 1,75 TL'ye çıkarttı.

Türkiye Komünist Partisi, gelen zamlara karşı bir çalışma başlatırken, konuya ilişkin yapılan açıklamada sefer sayılarının yetersiz kaldığı, sağlık açısından gerekli önlemlerin alınmadığı, kontrollerin olmadığı zamanlarda fazla sayıda yolcu ile seyahat edildiğine dikkat çekildi.

Kocaeli'de bazı yurttaşlar yapılan zamlara ilişkin soL'a değerlendirmede bulundu:

'Bu yetersiz hizmete daha da fazla para vermek istemiyorum'

Eren: Sınav senem olduğu için okuldan sonra ayrıca ders alıyordum Kasım ayında. Oradan çıkış saatim akşam 9-10’u buluyordu. Sefer sayısı da az olduğu için ayakta gitmek zorunda kalıyordum genelde. Yaklaşık 1 saatlik yolu ayakta, çift maskeyle ve diğer insanlarla oldukça yakın şekilde tamamlamak hem yorucu hem de pandemi nedeniyle stresli oluyordu. Bu yetersiz hizmete daha da fazla para vermek istemiyorum ve zamların geri alınmasını istiyorum.

Furkan: Kocaeli’de otobüs ücretleri diğer şehirlere kıyasla zamlardan önce de pahalıydı zaten. Şimdi zamla beraber pahalılık daha da artacak. Üniversite kampüsünden kalkan çoğu otobüs hattının sefer sayısı yetersiz ve aldıkları paraları bunu düzeltmek için kullanmıyorlar! Çünkü düşündükleri tek şey kendi cepleri.

Hünkâr: Şehirde bazı noktalar arasında seyahat etmek için 2 hatta 3 farklı araç kullanmak gerekiyor ama buna karşın aktarma indirimi diye bir şey yok. Üstüne şimdi bir de zam yapıyorlar. Zaten halkı hiç düşünmediklerini pandemi döneminde bile insanları dip dibe otobüslere sıkıştırmalarıyla, sosyal mesafenin hayati bir önem taşıdığı şu günlerde, sırf daha fazla para kazanmak için bunu hiçe saymalarıyla anlayabiliyoruz.

'Biliyoruz ki bizim için çalışmıyorlar'

Yudum: Kocaeli’de, “Evde kal!” çağrılarına rağmen evde kalamayan, çalışmak ve toplu taşıma kullanmak zorunda olan çok sayıda emekçi var. Benim ailem de bu toplama dahil. Zaten her gün tıklım tıklım olan otobüslerde ve fabrikalarda virüsle beraber canlarını tehlikeye atıyorlar, şimdi de o otobüslere daha fazla para vermek zorunda bırakıldılar. Hiçbir tarafıyla adil olmayan bu duruma karşı mücadele etmeli ve boyun eğmemeliyiz!

Nuri: 2014 yılında Kocaeli’ye öğrenci olarak geldim. Ve bu şehirde toplu taşımaya dair öğrendiğim iki şeyden birincisi artık şaşırmamak ikincisi ise asla güvenmemek oldu. Ağırlıklı olarak özel halk otobüslerinden oluşan şehir içi ulaşımda yolcu kapasitesinin üzerinde yolcu alımı ile “kurbanlık koyun” gibi hissetmeyi öğrendik. Kışın geç saatte çıktığımız derslerden sonra zaten seyrek olan otobüslerin seferlerine çıkmamasıyla soğukta bir sonraki seferi beklemek zorunda kalıyorduk ve sebebi çok net otobüslerin içinde görebileceğiniz a4 kağıtlara yazılı “Düğün, kına, cenaze servisi yapılır” yazıları bu durumu açıklıyor. Şikayet etmek için aradığımızda ise dalga geçer gibi “Evet otobüs harekete geçmemiş.” Diyerek malum olanı tekrar bize bildiren bir şikayet hattı ile karşılaştık. Kocaeli büyükşehir belediyesinin sloganı “Çalışınca oluyor!”. Doğru söze diyecek bir şey yok fakat ne için çalıştıkları önemli olan. Bu şehirde yaşayan insanlar olarak biliyoruz ki bizim için çalışmıyorlar.