Kocaeli'de sokakta sigara yasağı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında salgın tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Valiliğin internet sitesinde yayımlanan duyuruda şöyle denildi:

Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin doğru biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla maske kullanımını ihlal edip, maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında sigara içilmesinin, aşağıdaki tabloda yer alan vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında 11.11.2020 Çarşamba gününden itibaren ilimiz genelinde geçerli olmak üzere yasaklanmasına karar verildi.